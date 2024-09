Elettra Lamborghini: bella, brava e ricchissima | A quanto ammonta il suo patrimonio

La cifra che guadagna l’erede Lamborghini fa girare la testa a chiunque: ecco quale sarebbe il patrimonio di Elettra.

La nipote dell’indimenticabile Ferruccio Lamborghini, Elettra Miura, nel tempo è riuscita a contraddistinguersi tra la folla, per le sue doti e le sue qualità. La donna, infatti, è una cantante di successo, che sforna un tormentone dietro l’altro, ma è anche una perfetta showgirl, in grado di intrattenere e far divertire il pubblico dei programmi ai quali prende parte.

Su Instagram, è seguita da più di 7 milioni di followers, proprio a testimonianza del fatto che Elettra è amatissima e non solo in Italia. Infatti, la donna ha partecipato anche al Grande Fratello spagnolo ed è stata inviata al Grande Fratello brasiliano. Insomma, la Lamborghini è arrivata ovunque, ma il nostro Paese ha avuto, e ha tutt’ora, il piacere di vederla anche nei panni del giudice, come nel caso di Italia’s Got Talent e dello Zecchino d’oro.

Ecclettica, in grado di affascinare milioni di uomini con le sue forme e il suo fascino, e in grado di conquistare donne e bambini con la sua simpatia e la sua spontaneità. Ovviamente, tutto questo ha un prezzo. Tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, possono vantare patrimoni stellari, ma pare che la Lamborghini sia più fortunata di qualcun altro. Scopriamo insieme a quanto ammonterebbe il suo.

Oltre i pregiudizi

Di recente, Elettra si è lasciata andare a delle confidenze molto intime. La donna avrebbe, infatti, rivelato che, ai tempi della scuola, il suo cognome pesava parecchio. I pregiudizi che c’erano nell’ambiente, a quanto pare, l’avrebbero fatta sentire inadeguata, addirittura “stupida“. Con il tempo, però, la Lamborghini ha imparato ad andare oltre il parere della gente, oltre le malelingue.

Si è costruita un suo personaggio, ha avuto e sta avendo i suoi successi, a prescindere dalla sua famiglia. Ha saputo sfruttare la sua personalità, partecipando a reality come Geordie Shore e Super Shore, a soli 22 anni, coltivando poi la sua passione per il mondo dello spettacolo e per la musica. Oggi, Elettra è uno dei volti più amati tra tutti coloro che hanno preso parte a Ex on the beach e The voice Italia. Non a caso, è lei la star dei reality più ricca d’Italia. Il suo patrimonio supererebbe i nove milioni di euro.

Una cifra da capogiro

Per esattezza, il patrimonio di Elettra Miura Lamborghini sarebbe stimato in 9.074.900 euro. Una cifra che fa girare la testa a chiunque e che la invidiare da molti suoi colleghi.

Nonostante questo, però, la donna non dimostra mai di essere al di sopra di qualcun altro, appare sempre umile, autoironica e con la voglia di mettersi in gioco in nuove avventure.