Serena Bortone: che fine ha fatto la conduttrice e dove la rivedremo

Novità in vista per la conduttrice ex volto Rai: ecco dove potremo rivedere Serena Bortone, notizia imperdibile per i suoi fan.

Giornalista e conduttrice di successo, Serena Bortone è stata, per diversi anni, uno dei personaggi di punta dei programmi Rai. Nel corso della sua carriera, ha avuto l’opportunità di spaziare in diversi contesti, tra cui Oggi è un altro e Che sarà. Tuttavia, la donna è stata coinvolta in una situazione poco piacevole, che ha che vedere con il caso Scurati.

Dopo quell’episodio, il suo rapporto con la Rai si è incrinato e la donna ha deciso di cambiare totalmente strada, per il dispiacere dei suoi fan, che amavano seguirla nei suoi programmi. Ma, dopo aver detto addio alla TV di Stato, la Bortone sembrava essere sparita. Nessuno sapeva quale sarebbe stato il destino della conduttrice, su quale altra rete avrebbe coltivato nuovi progetti.

E ora, a distanza di mesi, arriva finalmente una novità bomba. Serena è pronta a tornare e questa volta lo fa inaspettatamente. Vieni a scoprire anche tu dove rivedremo la donna e quali saranno i suoi prossimi impegni.

Un nuovo inizio

Le polemiche che hanno coinvolto Serena Bortone non sono state affatto poche, visto il caso mediatico di Scurati, che ha travolto conduttori e dirigenti Rai. Nonostante questo, però, la donna non è mai tornata indietro sui suoi passi e ha continuato a sostenere le sue ragioni, anche a costo di perdere il posto. Tutto arriva, però, per chi sa aspettare. E così, la conduttrice ha avuto una nuova offerta, un’opportunità unica.

Dal 16 settembre, a partire dalle ore 17:00, la Bortone approderà su Radio2, con il programma 5 in condotta. Un format interattivo, che dà la possibilità, agli ascoltatori, di interagire telefonicamente e nel quale si discuterà di temi di attualità, nazionali e internazionali. Ovviamente, il suo ritorno alla conduzione è stato tanto chiacchierato quanto il suo addio, ma Serena è felice di aprire un nuovo capitolo della sua vita.

Il dirigente Rai sulla Bortone

A quanto pare, Roberto Sergio, dirigente Rai, afferma che non sia stata attuata alcuna mossa di censura nei confronti della Bortone. A suo dire, la conduttrice non avrebbe accettato due proposte che le sono state fatte, una su Rai 3 e una su Rai 1, perché non in linea con i suoi ideali.

Serena Bortone chiama “Cinque in condotta” il suo programma su Radio2 (in onda dal 16 settembre alle 17) dopo la sanzione disciplinare. A suo modo geniale. pic.twitter.com/Kxj0lkY0py — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 5, 2024

Non sappiamo esattamente come siano andate le cose tra loro, ma ciò che sappiamo è che Serena Bortone sembra più carica che mai, pronta a intrattenere di nuovo il suo pubblico e a lavorare in un ambiente sereno, privo di tensioni.