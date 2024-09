Elisa Isoardi é il volto amatissimo di Linea Verde ma é davvero single? Lei risponde così

La conduttrice è pronta a tornare in TV e a rimettersi in gioco: per quanto riguardo l’amore, Elisa Isoardi sembra essere irremovibile.

Elisa Isoardi è l’amatissimo volto di Linea Verde, una padrona di casa eccezionale, che sa come intrattenere i suoi ospiti. A quanto pare, quest’anno si chiamerà Linea Verde Italia, ma il format non cambia e la conduttrice, al fianco di Monica Caradonna, andrà alla volta del nostro bel Paese, mostrandone il cambiamento, la ricerca, l’innovazione che puntano a una sostenibilità del territorio.

Di recente, la donna aveva confessato che le era stato proposto anche un altro programma. Si tratterebbe di un daytime in onda su Rai2, alla quale, però, la Isoardi avrebbe rinunciato, per rimanere fedele a Rai1 e al progetto che porta avanti già da qualche anno.

Ora, che dal 16 settembre tornerà in TV, pronta a parlare del cambiamento climatico, offrendo spunti per una transizione ecologica, da attuare giorno dopo giorno, Elisa Isoardi non sta più nella pelle. E, a proposito di transizione, la conduttrice si trova in un periodo particolare della sua vita. Ecco come stanno andando le cose per lei, in campo amoroso.

Amore e affari: la ricca vita della Isoardi

Gli impegni lavorativi occupano gran parte della vita di Elisa Isoardi, ma le permettono anche di vivere un bel momento, di godere dei sacrifici fatti e di festeggiare ogni successo raggiunto. Tuttavia, c’è chi crede che la vita professionale la stia distogliendo da quella privata. Come tutti sanno, in passato, la donna ha vissuto una storia d’amore con il ministro Matteo Salvini. I due sono stati legati per tre anni, dal 2015 al 2018, fino a quando non hanno deciso di prendere strade separate.

Da allora, la conduttrice si è concentrata molto sul suo lavoro, lasciando in disparte gli affari del cuore. Al momento, infatti, si dichiara ancora single e dice di voler dedicare del tempo solo a se stessa e alla sua crescita, personale e professionale. Ovviamente, lascia uno spiraglio aperto a un’altra possibile storia d’amore, ma stando alle sue parole, non darà più in pasto al web il suo lato più privato. La Isoardi, infatti, vorrebbe utilizzare i social solamente per pubblicare cose che riguardano il lavoro.

Il NO della conduttrice

Con il tempo, abbiamo imparato a conoscere Elisa Isoardi e il suo carattere, forte e deciso. La donna, infatti, sembra inarrestabile e continua la sua scalata al successo. A quanto pare, però, quest’anno avrebbe potuto sfruttare un’altra occasione lavorativa, che ha deciso invece di declinare. Alla Isoardi era stata offerta la conduzione di un daytime su Rai2, al quale avrebbe detto di no, come già accennato in precedenza.

Il motivo di questo rifiuto risiede nel suo progetto attuale, Linea Verde Italia. La conduttrice ama questo format e ama lavorare su Rai1, e dedicare tutto il suo tempo a questa trasmissione. Dunque, ha preferito fare un passo indietro, rinunciando a un po’ di visibilità in più, per dedicarsi al suo programma del cuore.