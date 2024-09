Luca Calvani: chi é il nuovo concorrente gieffino che varcherà la porta rossa

Tutte le novità sulla nuova edizione del Grande Fratello: a pochi giorni dall’inizio, spunta il nome di Luca Calvani tra gli inquilini.

Lunedì 16 settembre, su Canale 5, ripartirà un’altra entusiasmante avventura, all’interno della casa più spiata d’Italia. Grande Fratello è pronto per tornare sul piccolo schermo e Alfonso Signorini è stato riconfermato come conduttore. Insieme a lui, anche Cesara Buonamici tornerà a far parte del cast dei reality, nei panni dell’opinionista, come lo scorso anno.

Tante, però, sono anche le novità all’orizzonte, ad iniziare proprio della scelta di Beatrice Luzzi al fianco della vicedirettrice del TG5. L’attrice, divenuta celebre per il ruolo di Eva Bonelli in Vivere, sarà la nuova opinionista, insieme alla Buonamici. La Luzzi, tra l’altro, non è affatto estranea a questo reality, in quanto, solo un anno fa, aveva varcato la porta rossa di Cinecittà, portando a casa il secondo posto.

E, per una gieffina che va, ce n’è subito un altro che viene. Negli ultimi giorni, infatti, non si fa altro che parlare dei nomi dei protagonisti della diciottesima edizione del GF. Tra tutti, spunta quello di Luca Calvani, attore e conduttore televisivo italiano. Conosciamo meglio il nostro gieffino, andando a curiosare tra la sua vita privata e quella professionale.

La scalata al successo di Luca Calvani

Una bellezza evidente e una forte passione per la recitazione, hanno portato Luca Calvani ad avvicinarsi al mondo del cinema e a quello dello spettacolo, fin dalla sua giovane età. Nel 2000, debutta sul piccolo schermo, con una partecipazione alla fiction di successo, Distretto di Polizia e fa capolino anche al cinema, con un film di Giorgio Panariello. Da quel momento in poi, la sua corsa al successo non si arresta. Calvani continua a prendere parte a delle soap e a dei progetti cinematografici, partecipando anche a reality, come L’Isola dei Famosi. L’uomo, che ha preso parte alla quarta edizione dello stesso, ha portato a casa la vittoria, nel 2006. Nel 2004, inoltre, aveva anche partecipato al dating show di Canale 5, Uomini e Donne.

Una carriera variegata, fatta di alti e di bassi, ma soprattutto di grande impegno e dedizione. Con gli anni, Calvani è diventato volto noto della TV, lavorando anche come inviato, per Ogni Mattina, il programma che andava in onda su TV8, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Nel 2023, poi, inizia la sua collaborazione con Discovery, diventando uno dei tre giudici di Cortesie per gli ospiti, al fianco di Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi. E, ora, pare proprio che Luca sia pronto per una nuova avventura, alla volta del Grande Fratello. È lui uno dei volti che riempirà la casa, a partire dal 16 settembre. Tuttavia, Calvani non ha alle spalle solo una ricca carriera, ma anche una vita sentimentale altalenante.

Gli amori di Calvani

Dopo la lunga storia d’amore con Francesca Arena, dalla quale Calvani ha anche avuto una figlia, Bianca, l’attore ha fatto coming out, portando alla luce la sua relazione con Alessandro Franchini. I due escono alla luce del sole solo nel 2022, ma la loro frequentazione erano iniziata ben 6 anni prima.

Così, sui profili social dei due uomini, si possono leggere dolci dediche e si possono vedere teneri scatti d’amore. Insieme hanno deciso di gestire uno splendido casale tra le colline della Toscana, Le Gusciane. Qui, la coppia vive e lavora, circondata dai sapori della terra e dai regali della natura. Ora che Calvani entrerà nella casa del Grande Fratello, la distanza metterà a dura prova il loro rapporto, ma, sicuramente, lo renderà più forte.