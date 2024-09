Lavastoviglie: forse non sai che queste cose puoi metterle a lavare | Basta faticare a mano

Non lasciare che le faccende domestiche ti portino via più del tempo del dovuto: scopri tutti gli oggetti che puoi inserire in lavastoviglie.

Dopo la lavatrice, la lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più amati in un’abitazione. La si utilizza per lavare piatti, bicchieri, posate e pentole, ma questo dispositivo, se utilizzato a dovere, può fare molto di più. Ti basterà conoscere a fondo tutte le sue funzionalità e le sue prestazioni, per poter sfruttare la tua lavastoviglie e risparmiare del tempo prezioso.

Spesso, infatti, per paura di danneggiare l’elettrodomestico, si tende a non inserirvi tutto all’interno, impiegando ore a lavare e pulire a mano degli oggetti che, invece, potrebbero essere disinfettati per bene in lavastoviglie. Attenzione, perché non si tratta solo di articoli per la cucina, ma anche di oggetti personali, accessori per la casa.

Scopriamo insieme cosa poter inserire all’interno della lavastoviglie senza problemi e come ottimizzare i tempi di pulizia. Rimarrai a bocca aperta nel leggere la lunga lista al riguardo.

Cosa poter inserire in lavastoviglie

Per poterla utilizzare al meglio, devi approfittare di ogni sua funzionalità e questo accade solo nel momento in cui sei consapevole di tutto ciò che puoi e che non puoi inserire al suo interno. Per iniziare, a parte le classiche stoviglie, ti riveliamo che possono essere lavate in lavastoviglie anche le griglie da forno e i fornelli. Queste, in acciaio inox, accumulano spesso grasso e residui di sporco, e sono difficili da pulire a mano. Per tale ragione, l’elettrodomestico ti consentirà di risparmiare tempo e fatica, garantendoti una pulizia profonda. Le griglie torneranno a brillare senza sforzi e la tua cucina profumerà di pulito.

Inoltre, forse non sai che anche le spazzole, usate per pulire i piatti, possono essere introdotte in lavastoviglie. Queste sono un raduno per batteri, poiché rimangono sempre umide, diventando fonte di contaminazione. Dunque, se possiedi spazzole con componenti resistenti, che non siano di legno, puoi lavarle tranquillamente in lavastoviglie e ottenerle perfettamente pulite. Allo stesso modo, puoi lavare gli interni degli elettrodomestici, come i ripiani del frigo e cestelli della lavatrice, che sono luoghi in cui, solitamente, si accumulano rispettivamente residui di cibo e detersivo. Anche le buste per la spesa riutilizzabili e i canovacci di microfibra possono essere lavati in lavastoviglie senza avere problemi. Ma non finisce qui, perché ci sono anche altri oggetti impensabili che fanno parte dell’elenco.

Quello che non ti aspetti

Sapevi che puoi lavare in lavastoviglie persino i giochi per bambini o quelli per il tuo cane? Tenerli puliti è una questione di sicurezza, perché sia per quanto riguarda il tuo bebè, sia per quanto riguarda il tuo cucciolo a quattro zampe, i giocattoli entrano sempre a contatto con la bocca, dunque devono contenere meno batteri possibili. Ovviamente, accertati di lavare solo quelli in plastica dura ed escludi tassativamente quelli elettrici.

Le spugne per la doccia appartengono alla categoria di oggetti che possono essere inseriti in lavastoviglie. Se hanno parti di legno, non possono essere lavate, altrimenti possono essere messe nel cestello superiore, protette dall’intensità diretta dell’acqua e pronte a essere disinfettate a dovere.