Lavatrice: i panni escono asciutti dal cestello con questo bottone segreto | Ora lo fanno tutti

Se vuoi ottenere un bucato perfetto e già asciutto, devi imparare a utilizzare la tua lavatrice: il trucco sta tutto in un bottone.

Fare il bucato è soddisfacente ma, allo stesso tempo, può diventare stressante, specie in inverno, quando gli indumenti non asciugano subito o nel caso in cui non si riescano a trovare i prodotti giusti da utilizzare. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza che esiste un trucchetto che ti farà amare la tua lavatrice e ti darà la possibilità di ottenere dei panni asciutti, anche appena tirati fuori dal cestello.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più indispensabili all’interno di una casa. Nell’arco di una giornata, viene azionata anche più di una volta, a seconda delle esigenze e dalla quantità di persone presenti all’interno dello stesso ambiente. Lavare il bucato a mano, infatti, è una pratica che sembra essere relegata all’antichità, perché la comodità di inserire gli indumenti all’interno di un cestello e riprenderli puliti e profumati è irrinunciabile.

Nonostante ce l’abbiamo tutti i giorni sotto il naso, la lavatrice nasconde delle funzioni che possono agevolare di molto le nostre faccende domestiche. In particolare, c’è un pulsante segreto che andrebbe utilizzato spesso. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ottimizza i tuoi lavaggi, con questo trucchetto

Ogni brand e ogni modello di lavatrici ha il proprio libretto di istruzioni e le proprie funzionalità. Per poterla sfruttarla al meglio, devi prestare attenzione a tutte le sue caratteristiche e leggere, passo dopo passo, le sue prestazioni. Un fattore molto importante, che rende la lavatrice ancora più efficiente, è la manutenzione.

Con delle pratiche ordinarie, l’elettrodomestico dà il massimo di sé e tu potrai utilizzarlo senza paura di commettere errori. Chissà quante volte ti sarà capitato di osservare il display della lavatrice, trascurando alcuni dei pulsanti su esso raffigurati. In realtà, però, ce n’è uno che non dovrebbe essere evitato, perché è l’alleato perfetto per una pulizia profonda. Si tratta del bottone che ha lo scopo di pulire il cestello della lavatrice, un ciclo autopulente di cui non tutti sono a conoscenza.

I benefici di questo pulsante

Grazie allo sviluppo della tecnologia, sono cambiate anche le condizioni in cui vengono prodotte le lavatrici. Con il passare degli anni, queste sono diventate elettrodomestici sempre più all’avanguardia, smart e ricchi di funzionalità. Nel momento in cui premi il pulsante autopulente, si avvia un programma di pulizia ad alta temperatura.

Così facendo, la muffa e i residui di sporco verranno rimossi, creando un ambiente sterile per il tuo bucato. Solitamente, il pulsante va premuto ogni 40 lavaggi, ma sarà il libretto di istruzioni a dirti, per certo, ogni quando azionare il ciclo autopulente, in base al modello di lavatrice che possiedi.