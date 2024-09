Bucato soffice: l’ammorbidente fatto in casa batte tutti gli altri | panni soffici e igienizzati

Dimentica i prodotti che trovi in commercio e affidati al fai da te: l’ammorbidente casalingo non ha rivali in fatto di efficienza.

Talvolta, siamo talmente tanto vittime delle pubblicità e del commercio che non ci rendiamo neanche conto dei prodotti che utilizziamo in casa nostra. Acquistare qualcosa solo perché fa parte dei brand più popolari non vuol dire, necessariamente, riscontrare poi un’efficienza stupefacente. Spesso, infatti, basta saper trovare la formula giusta per ciò che ci occorre e provare a ricrearlo a casa.

Sembrerà strano, ma l’arte del fai da te sta conquistando sempre più persone, che sono stanche di spendere denaro in articoli che non mantengono le promesse che fanno e che possono essere dignitosamente sostituiti con qualcosa di molto più economico. Come nel caso dell’ammorbidente, il miglior amico del bucato soffice, ideato per rendere gli indumenti igienizzati e profumati.

Chissà quanti ne avrai provati fino ad ora, alcuni più soddisfacenti di altri, ma forse nessuno che ti abbia convinto davvero. Non preoccuparti, perché ti sveliamo come creare il tuo ammorbidente a casa, con poche mosse e con pochi euro. Dopo averlo provato, non tornerai più indietro, perché noterai una netta differenza sui tuoi vestiti e non potrai più rinunciarvi. Scopri come fare per ottenerlo.

La ricetta dell’ammorbidente homemade

Fare l’ammorbidente in casa è semplicissimo e ce lo conferma anche Avilia Home, l’account Instagram che ama dare consigli e suggerimenti pratici ai suoi followers, trovando stratagemmi casalinghi per ogni evenienza. E, questa volta, per risparmiare sul bucato, ha pensato bene di rivelare la formula per l’ammorbidente perfetto. Innanzitutto, avrai bisogno di un flacone abbastanza capiente, da riempire con un litro di acqua. A questa, andrai ad aggiungere 150 grammi di acido citrico e qualche goccia di olio essenziale a scelta, per dare una profumazione al composto.

Una volta uniti questi tre ingredienti, ti basterà chiudere il tappo e agitare per bene, così da far mescolare il tutto. In pochi secondi, otterrai un ammorbidente di una consistenza perfetta e dal profumo invidiabile. Grazie a questa formula, non dovrai più andare alla ricerca del prodotto più conveniente, perché sarai tu stessa a ricrearlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avilia Home (@aviliahome.it)

Risparmia con Avilia Home

Questo account Instagram, seguito da più di 70.000 utenti, permette alle persone di risparmiare, creando ciò di cui hanno bisogno direttamente a casa, con ingredienti che conoscono, non nocivi per la salute e più economici.

Impara anche tu ad affidarti all’arte del fai da te e noterai la differenza di qualità tra ciò che acquisti e ciò che produci. Questo ammorbidente, che profuma e igienizza il bucato come nessun altro, è la prova vivente di ciò.