Temptation Island sotto i riflettori: spunta la prima segnalazione su una coppia

Un’anticipazione alimenta dubbi su una delle sette coppie protagoniste dell’edizione in partenza: una rivelazione choc scuote gli animi ancor prima del debutto.

Rivelazione anonima scuote il villaggio

La tredicesima edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia e in partenza il 3 luglio su Canale 5, è già al centro di una tempesta prima ancora che le registrazioni inizino. Una segnalazione anonima rivela che uno dei concorrenti maschili, Antonio, avrebbe una figlia avuta da un’altra relazione — informazione che contraddice quanto dichiarato nel video di presentazione.

A rilanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto informazioni riservate secondo cui Antonio avrebbe mentito sul suo passato sentimentale. L’accusa: “stava con una mia amica e hanno una figlia insieme” . La segnalazione ha immediatamente sollevato sospetti: la coppia, formata da Valentina e Antonio, viene già messa in discussione dagli utenti, che si chiedono se la loro storia sia autentica o costruita ad arte.

Tensione mediatica e retroscena da verificare

Il clima si accende sui social: c’è chi difende Antonio, definendolo “simpatico e genuino“, mentre altri imputano alla coppia una recita finalizzata a ottenere visibilità e collaborazioni future.

Filippo Bisciglia aveva annunciato che “a una coppia è accaduto qualcosa mai visto prima”, chiarendo che non si trattava di un fidanzamento o proposta di matrimonio – un indizio che ha alimentato ulteriori ipotesi .

La produzione del programma non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Per ora, tutto resta da verificare: la segnalazione è basata su fonti anonime e va quindi presa con prudenza, in attesa di conferme o smentite nelle prime puntate.