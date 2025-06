“Pane, Burro & Burattini”: a Rimini torna il festival dei burattini

Il festival estivo dedicato al teatro di figura si rinnova anche nel 2025, arrivando nelle piazze della Romagna con spettacoli gratuiti per famiglie e bambini.

Festival diffuso tra comuni romagnoli

Anche quest’anno Pane, Burro & Burattini anima l’estate romagnola con spettacoli gratuiti di burattini, clown e teatro di figura in diversi comuni: Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e Verucchio .

A Rimini l’appuntamento è fissato per i giorni 3, 10 luglio e 14 agosto, nel suggestivo scenario del Lapidario del Museo della Città, alle ore 21:30, con compagnie come la Combriccola dei Lillupuziani e i Burattini di Mattia .

Programma variegato e adatto alle famiglie

Il calendario estivo propone uno spettacolo serale a settimana in ogni Comune coinvolto. Gli artisti spazieranno da narrazioni classiche a performance di clown che coinvolgeranno grandi e piccoli. A Coriano e Misano Adriatico, ad esempio, si alterneranno Burattini di Flavio, Katastrofa Clown, Teatrino di Puck e LaGru Teatro .

Tra le attrazioni: fiabe comiche, eroi marionettistici e show all’aperto pensati per stimolare la fantasia e coinvolgere le famiglie in momenti di spensieratezza.

Il festival, a ingresso libero e iniziato il 13 giugno, invita bambini e adulti a scoprire storie narrate con l’antica arte del teatro di figura. Ideale per chi cerca spettacoli vivaci e creativi, Pane, Burro & Burattini porta in strada la magia dei burattini e la convivialità delle piazze estive romagnole, combinando tradizione e divertimento per tutte le età.