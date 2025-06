Acquistare casa in Romagna: prezzi in rialzo e mercato in fermento

Nel 2025 la Romagna registra una crescita costante delle richieste immobiliari, con Rimini al top per valore al metro quadro.

Rimini è la provincia più cara dell’Emilia‑Romagna

A maggio 2025, il prezzo medio di una casa a Rimini ha toccato circa 2.865 €/m², ponendosi al vertice regionale, davanti a Bologna (2.643 €/m²) e Ravenna (2.317 €/m²).

Nella città di Rimini, il dato si allinea con il comune, dove si registra un valore medio tra 2.816–2.909 €/m², a seconda delle fonti, evidenziando un incremento del 3‑4% rispetto all’anno precedente.

Le zone più esclusive rimangono quelle costiere: Marina Centro e San Giuliano a Mare superano i 3.400–3.640 €/m², mentre le aree periferiche come Corpolò o Vergiano sono più accessibili, intorno a 2.200 €/m².

Domanda in crescita e dinamiche regionali

L’Emilia‑Romagna nel complesso ha visto un aumento del 3,5% dei prezzi da maggio 2024, con una media regionale di circa 2.053 €/m² .

Rimini guida la corsa, ma anche altre province mostrano segnali di vivacità: Santarcangelo registra circa 2.090 €/m², mentre Marignano rimane più economica (1.861 €/m²) .

La spinta arriva da giovani coppie e famiglie in cerca di prima casa, spesso attratte dal mare unito a servizi urbani. In generale, la domanda nella regione trae slancio da mutui agevolati e ritorno d’interesse verso abitazioni da ristrutturare, spinti dall’esaurimento dei bonus edilizi.



Valuta differenze non solo tra comune e provincia, ma dentro il comune stesso: le zone migliori possono costare anche il 50% in più.

Fai attenzione alle tendenze in crescita: per esempio, Riviera e centro città restano le zone più ambite.

La disponibilità di mutui a buoni tassi sostiene l’ingresso dei giovani nel mercato.

Con questi dati emerge una Romagna dinamica e competitiva, dove l’acquisto della prima casa richiede valutazioni attente su posizione, trend e condizioni finanziarie.