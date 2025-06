Fiamme all’ex Hotel Hawaii di Cattolica: soccorsa coppia di anziani, strada in sicurezza

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina in un edificio dismesso; residenti invitati a chiudere finestre e impianti di condizionamento.

Incendio all’ex hotel: soccorsi in azione

Intorno alle 7:40, una colonna di fumo denso e bagliori ha svegliato i residenti della zona di via Venezia a Cattolica, dove è divampato un incendio nell’ex Hotel Hawaii, ormai inattivo da anni. Fortunatamente i proprietari, un uomo di 86 anni e una donna di 78, che si trovavano nell’edificio, sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati trasportati al Pronto Soccorso per accertamenti legati a possibili inalazioni di fumo; al momento non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente sette squadre dei Vigili del Fuoco – distaccamento locale, comando provinciale e rinforzi da Pesaro – insieme a Polizia Locale, Carabinieri e ambulanze del 118. Le fiamme si sono estese fra il primo e il secondo piano, provocando ingenti danni e rendendo impossibile ispezionare l’interno per il rischio crolli.

Avvertenze ai residenti e stato dei luoghi

Per motivi di sicurezza e precauzione ambientale, l’amministrazione comunale ha invitato i residenti di via Venezia e delle vie limitrofe a non aprire finestre, tenere spenti i condizionatori e a evitare zone adiacenti all’edificio interessato.

La sindaca Franca Foronchi ha spiegato che, nonostante la gravità dell’incendio, le condizioni dell’aria sono rientrate nei parametri di normalità. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso, con controlli in atto per prevenire eventuali piccoli focolai residui