Rimini alza la Bandiera Blu: record di 17 anni consecutivi

Sabato 21 giugno piazza Alda Merini ospita la cerimonia ufficiale per celebrare il prestigioso riconoscimento assegnato anche nel 2025.

Continuano i festeggiamenti per la qualità del mare

Sabato 21 giugno alle 10:15, sulla riviera di Rimini, verrà nuovamente issata la Bandiera Blu in piazza Alda Merini, lungomare Pinzon (all’altezza di viale Ennio). Un evento pubblico aperto a tutti, che segna il diciassettesimo anno consecutivo in cui Rimini ottiene il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (FEE) grazie alla qualità delle acque, ai servizi offerti e agli standard ambientali garantiti.

Questo vessillo rappresenta molto più di un simbolo: è testimonianza della gestione efficace del territorio, della sicurezza in spiaggia, dell’educazione ambientale e di politiche innovative per la sostenibilità. La cerimonia unisce istituzioni, operatori turistici e cittadini nella valorizzazione di un patrimonio che coinvolge l’intera comunità costiera.

Un riconoscimento che parla di futuro

Il traguardo dei 17 anni non è frutto del caso: riflette l’impegno costante di amministrazione, gestori balneari, Capitaneria, associazioni ambientali e strutture pubbliche che collaborano per rispettare i rigidi criteri FEE. Tra questi figurano l’efficienza nella depurazione, la raccolta differenziata, l’accessibilità per disabili, la sicurezza in mare e la gestione di aree pedonali lungo la costa.

Oltre all’alzabandiera, la cerimonia prevede un momento di riflessione collettiva: un invito a rafforzare la cultura del rispetto ambientale e a consolidare i risultati ottenuti, garantendo spiagge pulite, sicure e sostenibili anche negli anni futuri.

La conferma della Bandiera Blu rappresenta una vittoria corale per Rimini: un mix di qualità ambientale, servizi turistici e responsabilità civica. L’appuntamento di sabato è un’occasione per celebrare questo successo e per impegnarsi insieme nella tutela di coste che sono cuore pulsante dell’identità territoriale.