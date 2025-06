Francesca Michielin infiamma Piazzale Boscovich con Radio Deejay

Musica, energia e grandi ospiti: da venerdì sera prende il via il tour “Beach Like a Deejay”, con Francesca Michielin protagonista sabato sotto le stelle di Rimini.

L’estate parte con il botto

Dal 27 al 29 giugno, Piazzale Boscovich si trasforma in una vera e propria “beach arena” grazie al tour estivo di Radio Deejay. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, punta su musica, intrattenimento e tanto sport per un weekend all’insegna del divertimento.

Si comincia venerdì sera con i dj set firmati m2o: nomi come Dj Shorty, Fargetta e i Merk & Kremont riscalderanno il pubblico in spiaggia. Il clou arriva sabato 28 giugno, quando dalle 21 il palco si accenderà con protagonisti d’eccezione: Francesca Michielin, The Kolors, Venerus e ancora i Merk & Kremont.

Michielin pronta a emozionare

Per Francesca Michielin, voce apprezzata e presenza carismatica, sarà l’occasione di far sentire le sue note in una cornice vibrante e ideale per chi ama la contaminazione tra musica live e spensieratezza estiva. Il suo set, atteso come momento clou della serata di sabato, si inserisce nella prima tappa di un tour che attraverserà le spiagge italiane.

Vivi l’estate a ritmo di musica: vieni a Piazzale Boscovich per vivere il concerto di Francesca Michielin e far partire ufficialmente la stagione delle emozioni sotto le stelle!