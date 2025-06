Allarme erosione tra Bellaria e Misano: spiagge divorate dal mare

Legacoop Romagna lancia l’allarme: maree e maltempo hanno consumato due o tre file di ombrelloni, servono interventi urgenti e strategie condivise.

Un colpo per il turismo balneare locale

Il maltempo recente ha aggravato la condizione delle spiagge di Bellaria e Misano Adriatico. Secondo le segnalazioni, l’acqua raggiunge ormai la metà dei lettini. La perdita di superficie sabbiosa comporta evidenti danni economici: due‑tre file di ombrelloni in meno significano ripercussioni dirette sui ricavi della stagione estiva ancora in corso .

Legacoop Romagna sottolinea come questo fenomeno non sia più episodico, ma il risultato di una serie crescente di eventi climatici intensi. Le cooperative balneari, che investono circa 2 milioni di euro all’anno per manutenzione e difesa dell’arenile, richiamano la necessità di agire in sinergia con istituzioni e enti locali .

Ripascimento e confronto istituzionale: le richieste sul tavolo

Per contrastare l’erosione, Legacoop Romagna chiede:

una programmazione strutturale per il ripascimento costiero e la protezione delle dune;

una conferenza permanente tra Regione, amministrazioni locali e rappresentanti delle cooperative.

La proposta mira a valorizzare l’esperienza diretta degli operatori balneari, supportandoli con risorse e strumenti organizzativi condivisi. Come ricordato, la salvaguardia delle spiagge è cruciale non solo per il turismo, ma anche per la sicurezza e la tenuta dell’intero litorale.

L’emergenza erosione tra Bellaria e Misano richiede una risposta immediata e concertata. Se non verranno attivati interventi tempestivi e duraturi, i segni lasciati dal mare rischiano di diventare permanenti, con conseguenze ancora più gravi per l’economia e la vivibilità della riviera romagnola.