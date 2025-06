Raffaella Carrà: Bellaria celebra l’icona con una mostra fotografica per gli 82 anni

Scatti rari e iniziative pubbliche animano Bellaria Igea Marina, che dedica un tributo emozionante alla regina della TV in occasione del suo 82° compleanno.

Scatti sugli anni d’oro

Bellaria Igea Marina rende omaggio a Raffaella Carrà con una mostra temporanea allestita in Piazzale della Capitaneria di Porto: ottanta immagini scelte tra gli archivi pubblici e personali del fotografo Italo Angelini, che ritraggono la showgirl in momenti iconici e inediti, molti dei quali legati al legame con la città. Le fotografie spaziano dai primi anni settanta, con la Carrà in riva al mare, fino ai tempi di massima popolarità televisiva.

L’esposizione – anche digitale sul Museo Digitale di Bellaria Igea Marina – ripercorre la carriera della regina della tv, valorizzando immagini intense e autentiche che parlano di bellezza, rivoluzione culturale e intrattenimento.

Eventi e memoria condivisa

La mostra si inserisce in un calendario ricco di eventi pubblici: proiezioni, lezioni sul patrimonio televisivo e momenti di festa che trasformeranno il lungomare in una vera piazza dedicata a “Lella”. Ampi pannelli raccontano l’amicizia con Little Tony, mentre sulla spiaggia cittadini e turisti sono stati invitati a ballare al ritmo del celebre “Tuca Tuca”, in un flashmob che unisce spirito collettivo e nostalgia.

Inoltre, il Comune ha intitolato a Raffaella il lungomare cittadino, consolidando un rapporto storico nato negli anni insieme alla sua famiglia, originaria di Bellaria. La mostra resta aperta fino ai primi giorni di luglio, proseguendo idealmente le celebrazioni per la sua memoria e il suo influsso sulla cultura pop italiana.

Il compleanno dell’indimenticata Carrà diventa motivo di coesione e riscoperta per la comunità di Bellaria Igea Marina: tra vita al mare, spettacolo e ricordi di un’artista unica, la mostra celebra un lascito culturale incancellabile. Un’occasione per rivedere una Raffaella autentica, ammirata e sempre viva nell’immaginario collettivo.