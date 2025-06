Darma torna con “Tutte le volte”: un inno ai sogni e all’autenticità

Silvia Vasini pubblica il suo nuovo singolo, un brano che celebra la libertà di essere se stessi

Un compleanno in musica per rinascere

Il 13 giugno, giorno del suo compleanno, Silvia Vasini – conosciuta dal pubblico con il nome d’arte Darma – ha lanciato il suo nuovo singolo “Tutte le volte”, un brano carico di significato personale ed emotivo. La canzone, prodotta da Gianluca Morelli, è disponibile sulle principali piattaforme digitali e rappresenta un ulteriore passo nel percorso artistico della cantautrice romagnola.

Con la sua voce intensa e uno stile ormai riconoscibile, Darma sceglie di condividere un messaggio intimo e universale: non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni, anche quando sembrano lontani o fuori portata. Il brano è un invito a non nascondersi, a lasciar cadere le maschere, a mostrarsi per ciò che si è davvero. Un richiamo sincero all’autenticità, che si traduce in melodia calda e parole che toccano.

Una carriera costruita sull’emozione

Negli ultimi anni, Darma si è fatta conoscere per una produzione musicale ricca di sensibilità, che affonda le radici nelle emozioni più profonde. Con brani come “Stai pensando a me”, ha affrontato temi delicati come il bisogno di riconoscimento e la forza delle seconde possibilità.

“Tutte le volte” prosegue in questa direzione, ma con una consapevolezza nuova. Non è soltanto una canzone d’amore, ma un vero e proprio dialogo interiore, un momento di riflessione che parla della necessità di restare fedeli a sé stessi. La produzione curata da Morelli contribuisce a rendere il brano ancora più intenso, con arrangiamenti puliti e moderni, che valorizzano al meglio la voce della cantautrice.

Silvia Vasini conferma così la sua capacità di evolversi restando fedele al proprio stile: una musica che non cerca l’effetto facile, ma lavora sulla profondità, sull’empatia e sul legame autentico con chi ascolta.

“Tutte le volte” è più di una nuova uscita discografica: è una dichiarazione d’intenti, un momento simbolico che unisce vita privata e vocazione artistica. Un altro tassello nella storia di un’artista che sceglie, canzone dopo canzone, di raccontare il mondo con sincerità.