Bellaria Igea Marina: una settimana in rosa tra magia, musica e divertimento

Dal 16 al 22 giugno, dal cuore al mare, la città si anima con eventi per ogni età

Notte Rosa Extra Time: spettacolo e allegria per bambini e famiglie

Dal 16 al 19 giugno Bellaria Igea Marina si fa “family friendly” con la Notte Rosa Extra Time, quattro serate dedicate all’infanzia e all’inclusione. In programma spettacoli di magia, clownerie, bolle giganti, pupazzi e marionette in piazza Marcianò, piazzale Kennedy, Capitaneria di Porto e piazza Alda Merini, sempre alle 21:00 e/o 22:30.

Parallelamente, fino al 22 giugno, al Palazzo del Turismo sarà visitabile l’installazione Eco City Lab, una città ecosostenibile realizzata con migliaia di mattoncini LEGO®, con ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni.

Weekend clou: musica, cortei e albe indimenticabili

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, il programma si anima con eventi pensati per chi cerca emozioni extra:

Venerdì 20 giugno : parte “Carnevale in Rosa”, con sfilata di trampolieri, tamburi, giocolieri e carri allegorici (21:30, viale Pinzon); stesso orario per il DJ set con Space Invaders & Franky Party tra piazzale Kennedy e Alda Merini. A mezzanotte , spettacolo pirotecnico sul porto canale, tradizione immancabile.

Sabato 21 giugno : alle 5:30 appuntamento con l’ Alba musicalmente “hit’s summer” , con Darma & Friends (Porto Canale). Il “Carnevale in Rosa” ritorna in viale Panzini/Lungomare Colombo alle 21:30, seguito da un nuovo DJ set serale.

Domenica 22 giugno: dalle 5:30, “I Suoni del Sole” – performance musicali all’alba in piazzale Capitaneria, Kennedy e Alda Merini. La serata si chiude alle 21:30 con il concerto conclusivo di Mirko Casadei POPular Folk Orchestra presso l’Arena Roma.

Bellaria Igea Marina inaugura l’estate con una festa diffusa che combina spettacolo per famiglie, ritmi contemporanei, tradizioni notturne e albe emozionali. Una proposta completa che trasforma la settimana della Notte Rosa in un’esperienza unica, tra sorrisi, musica e momenti indimenticabili, in riva al mare.