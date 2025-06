Bellaria Igea Marina finanzia 500 000 € per il restyling del palazzetto

Un intervento che punta a rendere l’impianto più efficiente, sicuro e accessibile per la comunità

Efficienza energetica e sicurezza al centro del progetto

Bellaria Igea Marina riceverà un finanziamento di 500 000 €, di cui 350 000 € provenienti dalla Regione Emilia Romagna e 150 000 € a carico del Comune, per la riqualificazione del palazzetto di viale Ennio, una delle cinque opere finanziate in provincia di Rimini.

Il piano prevede la sostituzione degli infissi esterni e il tamponamento di alcune finestre, con l’obiettivo di migliorare l’isolamento termico e ridurre i consumi energetici. In linea con la volontà di innalzare gli standard di sicurezza, sarà installata una linea vita sul tetto e verranno sostituiti i maniglioni antipanico su tutte le vie di uscita, garantendo così una maggiore protezione in caso di emergenza.

Accessibilità e inclusività: spazio a tutti i cittadini

Il progetto dedica una particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, con sistemi pensati per agevolare l’accesso alle persone con disabilità. I bagni per diversamente abili verranno riattivati e gli ingressi ampliati, rendendo l’impianto più accogliente e fruibile da parte di tutti.

Si tratta inoltre di un ampliamento di lavori già in corso, che vedono un primo pacchetto da circa 360 000 € in fase di realizzazione: sostituzione delle caldaie, rifacimento degli impianti termici e di illuminazione – con installazione di impianti fotovoltaici –, proseguendo così un percorso integrato di riqualificazione energetica.

Questo nuovo livello di intervento trasforma il palazzetto in un polo sportivo moderno, sicuro e inclusivo. L’impianto non sarà solo una cornice per eventi e partite, ma anche un luogo accogliente per la comunità, rappresentando un investimento importante nella qualità della vita e nella pratica sportiva dei cittadini, soprattutto tra i giovani.

Il restyling da mezzo milione di euro rappresenta una tappa fondamentale per Bellaria Igea Marina: un’occasione per rinnovare un punto cardine della vita sportiva locale, garantendo efficienza, sicurezza e accessibilità come pilastri di una nuova struttura al servizio della collettività.