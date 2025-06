“Dade e l’incontro con il delfino vero: il preludio alla sua grande avventura”

Prima di partire per il lungo viaggio contro le malattie rare, il piccolo Davide, affetto da Kif5C, incontra i delfini veri a Oltremare: un momento che unisce meraviglia, speranza e coraggio.

Un giorno speciale a Oltremare

Il 9 giugno, Davide – chiamato anche “Dade” – ha vissuto un’esperienza indimenticabile tra i delfini del parco Oltremare di Riccione. A soli sei anni, il piccolo è affetto da Kif5C, una malattia genetica rara di cui in Italia è il solo caso noto tra soli quaranta identificati nel mondo.

Accompagnato dai suoi familiari, Dade ha partecipato a un incontro interattivo con tursiopi e addestratori: uno spazio di gioco, osservazione e comunione con gli animali marini. I suoi sguardi attenti e i gesti silenziosi hanno raccontato molto più delle parole: un legame spontaneo e autentico con i cetacei, simboli di grazia e sensibilità.

Il padre, Simone Tura, racconta con emozione questa tappa: «Io pedalo, lui è il mio co-pilota. Questo incontro è un dono, un incoraggiamento in vista di un viaggio che ha già un significato profondo».

Verso un’impresa per la ricerca

Il prossimo 16 giugno partirà l’avventura tanto attesa: un percorso in cargo bike, lungo la costa adriatica, da Riccione a Santa Maria di Leuca. In sella con il papà per circa 959 chilometri, attraverseranno cinque regioni, 15 province e 94 comuni in circa 15 giorni. L’obiettivo è portare all’attenzione pubblica le malattie rare e sostenere le famiglie che le affrontano.

Il progetto “Dade alla ricerca del Delfino Magico” è una campagna di sensibilizzazione che punta a coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini, promuovendo solidarietà e attenzione verso queste patologie poco conosciute ma devastanti per chi è toccato.

Il viaggio sarà documentato giorno dopo giorno attraverso video, foto e podcast condivisi sui canali social, insieme ai familiari – mamma Antonella, la sorellina Amelia e i nonni – che offriranno supporto e compagnia lungo il tragitto.

Un’occasione di unione e speranza

L’incontro con i delfini è stato più di una semplice uscita: è stato simbolo di speranza. Per Dade è un momento di gioia puro; per la sua famiglia, un impulso a continuare la missione. Il sostegno di Oltremare e Costa Edutainment, attore da anni nel sostegno a progetti sociali, ha reso possibile questa giornata unica, offrendo visibilità a una causa importante.

Questo primo passo verso la partenza serve anche da messaggio: le sfide si possono affrontare con dignità e insieme, un chilometro alla volta. Dade sarà in sella, sorridente, circondato dall’affetto di chi crede nella forza delle storie con il cuore.