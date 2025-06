Weekend a Rimini (13–15 giugno): tra spettacolo, sport e cultura sul mare

Una selezione di appuntamenti imperdibili per vivere il mix di emozioni, tradizione e innovazione della riviera romagnola

Festival, burlesque e teatro all’aperto

Il Rimini Cuore e Burlesque Festival, alla sua prima edizione, anima il centro dal 13 al 15 giugno con spettacoli, cabaret e performance d’arte femminista, ideati per celebrare la parità di genere in modo inclusivo e festoso . Ideato da Freaky Candy e realizzato con il patrocinio del Comune, l’evento promuove un mix di show visivi, competizioni artistiche e iniziative sociali volte a creare un ambiente inclusivo, sicuro e creativo.

Nella stessa finestra temporale, Pennabilli Festival – Artisti in piazza, a pochi chilometri da Rimini, trasforma la cittadina in una vetrina per l’arte di strada: 50 compagnie internazionali in scena dal 12 al 15 giugno per spettacoli itineranti riempiti di magie, musica e teatro d’improvvisazione. Un’occasione perfetta per chi viaggia in famiglia o desidera emozioni culturali in contesti suggestivi.

Sport, tour e racconti romagnoli

Passando al dinamismo sportivo, spicca la 4ª Romagna Summer Cup, torneo nazionale giovanile in programma dal 13 al 16 giugno. Under 15 e Under 17 in campo tra Rimini e dintorni, tra partite, aggregazione e atmosfera rinnovata.

Chi desidera scoprire Rimini sotto una nuova prospettiva può partecipare al Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini, previsto il 13 giugno: un itinerario guidato alla scoperta dell’Anfiteatro romano, del Parco Alcide Cervi e del Fellini Museum, un museo diffuso tra Castel Sismondo e Fulgor dedicato al maestro Federico Fellini . Un’esperienza culturale che unisce storia antica e cinema d’autore, perfetta per camminate lente e pause rigeneranti lungo il torrente Ausa.

Evento Dove Quando Note Rimini Cuore & Burlesque Festival Centro Rimini 13–15 giugno Cultura, spettacolo, inclusione Pennabilli Festival Pennabilli 12–15 giugno Arte internazionali di strada Romagna Summer Cup Rimini 13–16 giugno Calcio giovanile tra sport e passione Rimini City Tour Centro storico 13 giugno Tour storico-culturale con guide

Un weekend che mescola divertimento, cultura, sport e tradizione. Rimini e i suoi dintorni offrono una programmazione ricca e variegata per ogni età e interesse: musica, teatro, arte, sport e bellezza si fondono per celebrare l’estate in Riviera.