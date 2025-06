Amalia Ercoli Finzi incanta Bellaria: tra stelle, scienza e passione

L’ingegnera aerospaziale ha affascinato il pubblico romagnolo con un intervento ricco di aneddoti, scienza e umanità.

Una serata tra comete e conquiste spaziali

Bellaria ha recentemente ospitato Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, in un evento promosso da RomagnaBanca. La serata ha visto la partecipazione entusiasta di un pubblico variegato, attratto dalla possibilità di ascoltare dal vivo le esperienze di una delle menti più brillanti del panorama scientifico internazionale.

Ercoli Finzi ha condiviso con i presenti il suo percorso professionale, dalle prime sfide affrontate come unica donna in un ambiente accademico maschile, fino ai successi ottenuti come consulente scientifica per agenzie spaziali di rilievo come NASA, ESA e ASI. In particolare, ha raccontato il suo ruolo nella missione Rosetta, dove è stata responsabile dello strumento SD2, progettato per perforare la superficie della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko e analizzarne i campioni.

Scienza e umanità: un connubio vincente

Oltre agli aspetti tecnici, l’intervento di Ercoli Finzi ha toccato corde emotive, sottolineando l’importanza della passione, della determinazione e della curiosità nella ricerca scientifica. Ha incoraggiato i giovani presenti a perseguire i propri sogni, evidenziando come la scienza possa essere accessibile e affascinante per tutti.

L’evento si è concluso con una standing ovation, segno dell’apprezzamento e dell’ammirazione del pubblico per una donna che ha saputo coniugare eccellenza professionale e profonda umanità.

La presenza di Amalia Ercoli Finzi a Bellaria ha rappresentato non solo un momento di divulgazione scientifica, ma anche un’opportunità per riflettere sul valore della perseveranza e dell’entusiasmo nel perseguire le proprie passioni.