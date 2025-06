Triathlon a Bellaria: nuovo percorso di nuoto e maxi schermo per un weekend di sport e spettacolo

La cittadina romagnola si prepara ad accogliere atleti e spettatori con importanti novità per l’edizione 2025 del triathlon.

Un tracciato rinnovato per la frazione di nuoto

Bellaria si appresta a ospitare una nuova edizione del triathlon, introducendo significative modifiche al percorso di nuoto. Il tracciato è stato ridisegnato per migliorare la sicurezza degli atleti e offrire una migliore visibilità agli spettatori. La nuova configurazione prevede un circuito più ampio e facilmente monitorabile, grazie anche alla collaborazione con le autorità marittime locali.

Maxi schermo e intrattenimento per il pubblico

Per rendere l’evento ancora più coinvolgente, gli organizzatori hanno previsto l’installazione di un maxi schermo in piazza, che trasmetterà in diretta le varie fasi della competizione. Oltre alla gara, il weekend sarà arricchito da eventi collaterali, musica dal vivo e stand gastronomici, trasformando Bellaria in un vero e proprio villaggio dello sport.

L’iniziativa mira a promuovere lo sport e il territorio, attirando appassionati e curiosi da tutta Italia. Le autorità locali e gli organizzatori invitano cittadini e turisti a partecipare numerosi, per vivere insieme un fine settimana all’insegna dello sport e della convivialità.