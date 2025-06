Chiara Ferragni a “Ballando con le Stelle”? Selvaggia Lucarelli ironizza sul gossip ricorrente

L’indiscrezione sulla possibile partecipazione dell’influencer al dance show di Rai 1 riaccende il dibattito, ma la giurata storica del programma smorza gli entusiasmi con una battuta sarcastica.

Selvaggia Lucarelli commenta con ironia le voci su Ferragni

Le voci sulla partecipazione di Chiara Ferragni alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle” hanno nuovamente preso piede, alimentate da un’indiscrezione del direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha dichiarato come certa la presenza dell’influencer nel cast, affiancata dal ballerino Pasquale La Rocca.

Tuttavia, Selvaggia Lucarelli, giurata storica del programma, ha reagito con sarcasmo alla notizia, pubblicando una storia su Instagram con la frase: “Lo avete scritto pure lo scorso anno…”, accompagnata da emoji che ridono, evidenziando come questo tipo di gossip sia ricorrente e mai concretizzato.

Ostacoli legali potrebbero impedire la partecipazione

Nonostante l’entusiasmo mediatico, la presenza di Chiara Ferragni nel programma potrebbe essere ostacolata da questioni legali in corso, legate al cosiddetto “Pandoro gate”. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, gli avvocati dell’influencer le avrebbero sconsigliato qualsiasi apparizione televisiva fino alla conclusione del procedimento giudiziario previsto per settembre.

In attesa di conferme ufficiali, il pubblico resta in sospeso, mentre Chiara Ferragni continua le sue attività tra eventi di moda e viaggi, come documentato sui suoi profili social.