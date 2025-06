Eco City Lab: la città sostenibile di mattoncini LEGO arriva a Bellaria Igea Marina

Dal 31 maggio al 27 luglio 2025, il Palazzo del Turismo ospita una mostra unica che unisce creatività e sensibilizzazione ambientale.

Una metropoli green costruita con i LEGO

Eco City Lab è una straordinaria esposizione che presenta una città interamente realizzata con mattoncini LEGO, progettata per rappresentare un modello di sostenibilità urbana. Ogni edificio è dotato di pannelli fotovoltaici e tetti verdi, mentre le strade sono percorse da veicoli elettrici e piste ciclabili. La raccolta differenziata è parte integrante del paesaggio urbano, sottolineando l’importanza della gestione responsabile dei rifiuti.

Il fulcro della mostra è la Wind Farm Offshore, ispirata agli impianti eolici dello Stretto della Manica, che alimenta l’intera città con energia rinnovabile. Accanto, il PEOciraptor Museum, un edificio neoclassico costruito con oltre 33.000 pezzi LEGO, celebra la cultura e l’arte come pilastri di una società sostenibile.

Informazioni pratiche per la visita

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 16:00 alle 23:00 presso il Palazzo del Turismo, in Via Leonardo da Vinci 10, Bellaria Igea Marina. In caso di maltempo, sono previste aperture straordinarie.

Biglietti:

Intero: €8,00

Ridotto: €6,00 (ragazzi 12-20 anni, studenti universitari fino a 25 anni, over 70, militari, forze dell’ordine, disabili con accompagnatore gratuito)

Bambini (4-12 anni): €4,00

Bambini sotto i 4 anni: ingresso gratuito

Biglietto Family: €20,00 (2 adulti + 2 bambini o 2 adulti + 1 ridotto)

Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni durante la settimana della Notte Rosa (16-22 giugno)

I biglietti possono essere acquistati online su

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email mostraecocitylab@gmail.com o al numero +39 392 297 1662.