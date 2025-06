Fiorello chiama Carlo Conti in diretta: ironia e frecciate su Amadeus e Nove

Durante la trasmissione “La pennicanza” su Rai Radio2, Fiorello sorprende con una telefonata a Carlo Conti, commentando con sarcasmo lo spot di Amadeus per il suo nuovo programma su Nove.

Una telefonata a sorpresa in diretta radio

Nel corso della puntata del 4 giugno 2025 di “La pennicanza”, il programma radiofonico condotto da Fiorello su Rai Radio2, lo showman ha effettuato una chiamata in diretta a Carlo Conti. L’oggetto della conversazione è stato lo spot promozionale di Amadeus per il suo imminente show sul canale Nove. Fiorello ha scherzato sull’ambientazione dello spot, ambientato in un bar, e ha ironizzato sulla scelta di Amadeus di passare a un’altra rete, sottolineando la sua presenza in Rai.

Ironia e frecciate tra colleghi

Durante la conversazione, Fiorello ha commentato con tono ironico: “Amadeus in uno spot al bar? Ma dai, non è credibile!”. Carlo Conti ha risposto con altrettanta ironia, sottolineando che ognuno fa le proprie scelte professionali. Fiorello ha poi concluso con una battuta: “Io resto in Rai, almeno per ora!”.

La telefonata ha suscitato l’ilarità degli ascoltatori e ha mostrato ancora una volta la capacità di Fiorello di intrattenere il pubblico con spontaneità e umorismo.