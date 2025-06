Valeria Marini tra amore e ambizioni: “Sogno di essere giudice in un talent show”

La showgirl romana rivela un nuovo amore e manifesta il desiderio di intraprendere un ruolo da giudice in un programma televisivo

Un nuovo capitolo sentimentale

Valeria Marini, ospite del talk show domenicale “Da noi… a ruota libera” su Rai 1, ha condiviso con il pubblico un momento personale significativo. Con un sorriso enigmatico, ha ammesso di avere una nuova persona speciale nella sua vita, senza però svelarne l’identità, mantenendo così un velo di mistero sulla sua attuale relazione .

Aspirazioni professionali nel mondo dei talent

Durante l’intervista, la Marini ha espresso il desiderio di assumere il ruolo di giudice in un talent show, dichiarando: “Mi piacerebbe tanto fare da giudice in un talent, mi candido ufficialmente!” . Questa ambizione rappresenta una nuova sfida per la showgirl, che ha già partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui “Ne vedremo delle belle”, un talent show andato in onda su Rai 1 nel 2025 .

Inoltre, ha raccontato con entusiasmo la sua recente esperienza come guest star nella soap opera americana “Beautiful”, dove ha interpretato se stessa. Con la sua consueta autoironia, ha commentato: “Ho interpretato me stessa. Non mi daranno l’Oscar, ma è stata una bella esperienza” .

Con queste nuove esperienze e ambizioni, Valeria Marini continua a dimostrare la sua versatilità e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti nel mondo dello spettacolo.