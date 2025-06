Estate 2025: voli più cari a giugno e agosto, calo a luglio e settembre

Analisi delle tariffe aeree per l’estate: aumenti nei mesi di punta, ma opportunità di risparmio in altri periodi

Tariffe aeree estive: andamento e opportunità

L’estate 2025 presenta un quadro variegato per quanto riguarda i prezzi dei voli. Secondo un’analisi, le tariffe aeree mostrano aumenti significativi a giugno e agosto, mentre a luglio e settembre si registrano cali o incrementi più contenuti.

Per i voli nazionali, giugno vede un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, mentre agosto segna un +9%. Luglio e settembre, invece, mostrano rispettivamente un incremento del 3% e meno del 3%, indicando periodi più favorevoli per chi cerca di risparmiare.

Anche per i voli verso l’Europa, la tendenza è simile: +11% a giugno, +10% ad agosto, ma solo +4,6% a luglio e +2,2% a settembre. Questi dati suggeriscono che prenotare per luglio o settembre potrebbe offrire tariffe più convenienti rispetto ai mesi di punta.

Variazioni regionali e voli intercontinentali

Le tariffe variano anche in base alle destinazioni specifiche. Ad esempio, i voli tra Milano e la Puglia o la Sicilia sono più costosi a giugno e agosto, ma mostrano cali a luglio e settembre. Per la Sardegna, i prezzi sono leggermente inferiori a giugno, aumentano a luglio e diminuiscono sensibilmente ad agosto e settembre.

Per quanto riguarda i voli intercontinentali, in particolare quelli verso gli Stati Uniti, si osserva una riduzione delle tariffe tra giugno e settembre, con un calo del 23-24% a giugno e luglio rispetto all’anno precedente, e una diminuzione del 14% nei mesi successivi. Questo potrebbe essere attribuito a un eccesso di offerta o a tensioni geopolitiche che influenzano la domanda.

Consigli per i viaggiatori

Prenotare con anticipo : considerando le variazioni stagionali, è consigliabile pianificare i viaggi per luglio o settembre per approfittare di tariffe più basse.

Monitorare le offerte : utilizzare piattaforme di comparazione prezzi e iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree può aiutare a individuare promozioni e sconti.

Essere flessibili: essere aperti a modificare le date di partenza o arrivo può offrire opportunità di risparmio significative.

In sintesi, l’estate 2025 presenta sfide e opportunità per chi viaggia in aereo. Con una pianificazione attenta e una certa flessibilità, è possibile trovare soluzioni vantaggiose anche nei mesi più richiesti.