Allarme truffe con banconote false a Ferrara: commercianti nel mirino

Nuove segnalazioni tra città e litorale: i truffatori usano banconote da 20 e 50 euro per ingannare esercenti e fattorini

Tecnica della confusione: il trucco del resto

A Ferrara e nei lidi ferraresi si moltiplicano i casi di truffa ai danni di commercianti e operatori della ristorazione. I malviventi entrano nei negozi, acquistano prodotti di basso valore e pagano con banconote da 50 euro. Durante il momento del resto, creano confusione con lamentele su presunti errori di calcolo, approfittando della distrazione per recuperare sia il resto sia la banconota iniziale, fuggendo rapidamente. Le forze dell’ordine segnalano diverse denunce e raccomandano massima attenzione.

Falsi pagamenti ai fattorini: la truffa ai porta-pizze

Un’altra tecnica diffusa coinvolge i fattorini delle pizzerie. I truffatori ordinano pizze e attendono la consegna in strada, pagando con banconote false da 50 euro. Solo dopo la partenza del cliente, il fattorino si accorge della truffa. Alcune pizzerie hanno subito più raggiri in pochi giorni, evidenziando la necessità di maggiore cautela durante le consegne.

Consigli utili per riconoscere le banconote false

Le banconote contraffatte spesso sembrano autentiche, ma presentano difetti nella filigrana e nella qualità della carta. È consigliabile controllare attentamente la filigrana in controluce e la consistenza della carta. Per una maggiore sicurezza, è utile dotarsi di dispositivi per la verifica delle banconote. In caso di sospetto, contattare immediatamente il 112.

La crescente diffusione di queste truffe sottolinea l’importanza di rimanere vigili e informati. Commercianti e operatori della ristorazione sono invitati a prestare particolare attenzione durante le transazioni in contanti e a segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi comportamento sospetto.