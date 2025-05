“Alice in Wonderland” arriva a Rimini: il parco da favola che incanta l’estate

Un’esperienza immersiva tra specchi, labirinti e regine: dal 6 giugno, a Miramare di Rimini prende vita un mondo ispirato al capolavoro di Lewis Carroll.

Un’avventura fantastica per grandi e piccoli

Miramare si prepara ad accogliere un evento straordinario: “Alice in Wonderland – Lost Inside You”, il parco tematico dedicato all’universo di Alice, aprirà le porte dal 6 giugno al 5 ottobre 2025. Dopo aver affascinato il pubblico di Roma e Napoli, l’esperienza arriva sulla riviera romagnola per trasformare l’estate in un viaggio nell’immaginazione.

Situato tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Pullè, il parco si estende su oltre 30.000 metri quadrati, a pochi passi dalla Rimini Beach Arena. Al suo interno, i visitatori troveranno installazioni spettacolari come il Labirinto di Carte, il Bosco degli Specchi e la celebre Scacchiera della Regina di Cuori. Non mancheranno incontri sorprendenti con personaggi iconici come lo Stregatto, il Cappellaio Matto e il Brucaliffo.

Tra spettacolo e suggestione, un format vincente

Ideato da Lux Entertainment, il progetto ha già superato il milione e mezzo di visitatori nelle precedenti tappe. Lo spazio scelto per l’edizione riminese è stato pensato per garantire comfort e accessibilità, con ampi parcheggi e un’ottima connessione ai principali snodi turistici della zona.

Ogni giornata sarà animata da spettacoli dal vivo, performance acrobatiche e momenti teatrali immersivi. L’obiettivo è coinvolgere famiglie, bambini e adulti in un percorso che unisce arte, fantasia e interazione.

“Alice in Wonderland – Lost Inside You” promette di diventare uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva romagnola, offrendo un’alternativa culturale e ludica capace di arricchire il panorama degli eventi della Riviera.