Radio Deejay sbarca a Rimini: polemiche a Riccione per lo “scippo” estivo

La storica emittente sceglie Rimini per il suo tour estivo, suscitando reazioni accese a Riccione, che accusa la città vicina di averle sottratto un evento simbolo.

Un’estate di cambiamenti per Radio Deejay

Dopo 38 anni di presenza a Riccione, Radio Deejay ha annunciato che il suo tour estivo farà tappa a Rimini dal 27 al 29 giugno, in piazzale Boscovich. L’evento, denominato “Beach like a Deejay”, rappresenta una novità nel panorama degli appuntamenti estivi dell’emittente, che ha deciso di diversificare le sue location. La scelta di Rimini è stata accolta con entusiasmo dalla Regione Emilia-Romagna, che ha sottolineato l’importanza di eventi di richiamo per la promozione turistica della riviera.

Riccione reagisce: accuse di “scippo” e tensioni politiche

La decisione di Radio Deejay ha scatenato polemiche a Riccione, dove l’opposizione politica ha accusato la città di Rimini di aver “scippato” un evento simbolo della località. Esponenti politici locali hanno espresso il loro disappunto, sottolineando come la perdita dell’evento rappresenti un danno per l’immagine e l’economia turistica di Riccione. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha cercato di stemperare le tensioni, evidenziando come l’evento si inserisca in un calendario estivo ricco di appuntamenti per tutta la riviera romagnola.

La situazione evidenzia le dinamiche competitive tra le due città rivierasche, entrambe impegnate nella promozione turistica e nell’organizzazione di eventi di richiamo. Resta da vedere se questa scelta rappresenterà un cambiamento duraturo nella strategia di Radio Deejay o se in futuro ci saranno nuove collaborazioni con Riccione.