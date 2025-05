Igea Marina celebra il 2 giugno con l’inaugurazione del nuovo tratto del porto canale

Taglio del nastro e festa in darsena per un progetto che cambia il volto della città costiera

Un’opera strategica per il rilancio del litorale

Sarà una Festa della Repubblica davvero speciale per Igea Marina, che il 2 giugno inaugurerà ufficialmente il nuovo tratto del porto canale. L’intervento, atteso da anni, rappresenta un tassello fondamentale nella riqualificazione del waterfront cittadino, con importanti ricadute sull’economia e sull’identità del territorio.

Il taglio del nastro è previsto nel pomeriggio, alla presenza delle autorità locali, con un programma che si estenderà fino a sera e culminerà in una festa aperta alla cittadinanza. La nuova darsena, rinnovata nei materiali e nelle funzionalità, offrirà maggiore sicurezza per l’ormeggio delle imbarcazioni, una fruibilità più ampia per residenti e turisti, e una valorizzazione estetica della zona portuale.

Una festa popolare tra musica, sport e cultura

Per celebrare l’inaugurazione e la ricorrenza del 2 giugno, il Comune ha predisposto un ricco programma di eventi. Il cuore dei festeggiamenti sarà il nuovo lungocanale, che ospiterà spettacoli, esibizioni musicali e appuntamenti sportivi pensati per tutte le età. In particolare, sono previste esibizioni in acqua, attività per bambini, concerti dal vivo e un finale con fuochi d’artificio sul mare.

L’iniziativa non ha soltanto un valore simbolico, ma punta a rilanciare Igea Marina come destinazione attrattiva e dinamica, capace di coniugare tradizione marinara e visione contemporanea dello sviluppo urbano. Il progetto del porto si inserisce infatti in un disegno più ampio di rigenerazione urbana e ambientale che sta trasformando l’intera area costiera.

Con l’inaugurazione del nuovo tratto del porto canale, Igea Marina compie un passo importante verso il futuro, puntando sulla bellezza del proprio paesaggio e sulla forza della sua comunità.