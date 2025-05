Arena della Regina: l’estate 2025 di Cattolica tra musica e grandi nomi

Un cartellone ricco di artisti italiani e internazionali per due mesi di spettacoli all’aperto.

Un’estate di musica sotto le stelle

L’Arena della Regina di Cattolica si prepara a vivere un’estate 2025 all’insegna della musica e dello spettacolo. Dal 5 luglio al 30 agosto, la suggestiva location all’aperto ospiterà undici concerti che spaziano tra generi e generazioni, confermando la città romagnola come punto di riferimento per gli eventi live estivi.

Il sipario si alzerà il 5 luglio con Willie Peyote e il suo “Grazie ma no grazie tour”. Il 13 luglio sarà la volta di Brunori Sas con “L’albero delle noci”, seguito il 18 luglio da Nile Rodgers & Chic, in una delle sei date italiane del loro tour.

Il 26 luglio, Francesco Gabbani porterà il suo “Dalla tua parte tour” sul palco dell’Arena. Agosto inizierà con i Coma Cose il 2 agosto, seguiti il 3 agosto dall’evento “Voglio tornare negli Anni 90”, una serata dedicata alla musica dance degli anni ’90. L’8 agosto, Massimo Ranieri tornerà a Cattolica, mentre il 9 agosto sarà la volta del rapper Tony Boy con il suo “Going hard live”.

Il 23 agosto, Francesco De Gregori celebrerà i 50 anni dell’album “Rimmel” con la prima data del suo tour estivo. Il 29 agosto, Fabri Fibra tornerà sul palco dopo due anni di pausa, e il 30 agosto Alfa chiuderà la stagione con i suoi successi.

Un palcoscenico d’eccellenza

L’Arena della Regina, con una capienza di circa 5.000 posti, si conferma come una delle location più ambite per gli artisti italiani e internazionali. Situata in Piazza della Repubblica, accanto al Teatro della Regina, offre un’esperienza unica grazie alla sua struttura all’aperto e alla qualità degli eventi proposti.

I biglietti per i concerti sono disponibili su TicketOne e Ciaotickets. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile consultare i siti ufficiali degli organizzatori e del Comune di Cattolica.

Con un cartellone così variegato e di alto livello, l’estate 2025 all’Arena della Regina promette di essere indimenticabile per tutti gli amanti della musica dal vivo.