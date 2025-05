Il Bellaria Film Festival vola alto: boom di pubblico e premi prestigiosi

Edizione da incorniciare per il festival romagnolo: 50% in più tra biglietti e accrediti, 58 film in concorso e una visione sempre più internazionale

Un’edizione di svolta per il cinema indipendente

Si è conclusa con grande successo la 43esima edizione del Bellaria Film Festival, andata in scena fino all’11 maggio e salutata da un’affluenza da record. Rispetto all’anno scorso, l’evento ha registrato un incremento del 50% sia nelle vendite dei biglietti sia nel numero di accrediti, raggiungendo oltre 18mila presenze in cinque giorni.

Sotto la direzione artistica di Daniela Persico e quella organizzativa di Sergio Canneto, il festival ha saputo imporsi come punto di riferimento per il giovane cinema italiano. Tra proiezioni, masterclass e incontri, ha trovato spazio anche la sezione BFF Industry, dedicata allo sviluppo del settore audiovisivo e molto apprezzata dal pubblico di addetti ai lavori.

Molto partecipate le tavole rotonde che hanno messo al centro le voci femminili del cinema, spesso rimaste ai margini. Una vera e propria “piazza” di confronto e progettazione, simbolo di un’edizione attenta alle nuove prospettive.

Premi, talenti e nuove visioni

Ben 58 le pellicole proposte, con 38 anteprime nazionali e ospiti di rilievo come Luca Guadagnino, Isabella Ragonese, Luca Marinelli e Lunetta Savino. Il premio “Casa Rossa” per il miglior film italiano è andato a Real di Adele Tulli, mentre Come la notte di Liryc Dela Cruz ha ricevuto una menzione speciale.

Tra gli internazionali, Monólogo Colectivo di Jessica Sarah Rinland si è aggiudicato il riconoscimento principale, con New Dawn Fades di Gürcan Keltek citato con una menzione.

Il “Concorso Gabbiano” ha premiato Così com’è di Antonello Scarpelli, mentre La montagna magica di Micol Roubini si è distinto per l’innovazione. Tra i corti green, premi ex aequo per Inevitabile e Afraid of Peacock.

Diciannove di Giovanni Tortorici ha ricevuto il premio “San Patrignano”, mentre il “Premio della critica” è stato assegnato a That Summer in Paris di Valentine Cadic.

Con un pubblico composto per il 70% da under 35, Bellaria conferma la sua vocazione: essere laboratorio e finestra sul futuro del cinema.