Trionfo del cinema indipendente al Bellaria Film Festival 2025

La 43ª edizione celebra l’innovazione e l’impegno sociale con premi a opere italiane e internazionali

Premi e riconoscimenti: i protagonisti dell’edizione 2025

La 43ª edizione del Bellaria Film Festival si è conclusa l’11 maggio, confermandosi come punto di riferimento per il cinema indipendente. Il Premio Casa Rossa per il miglior film italiano è stato assegnato a Real di Adele Tulli, un’opera che esplora le dinamiche tra realtà e rappresentazione attraverso un linguaggio cinematografico innovativo. La giuria ha inoltre conferito una menzione speciale a Come la notte di Liryc Dela Cruz.

Nella sezione internazionale, Monólogo Colectivo di Jessica Sarah Rinland ha ottenuto il Premio Casa Rossa Internazionale, grazie al suo sguardo ecologista sui centri di soccorso per animali in Argentina. La giuria studenti ha riconosciuto New Dawn Fades di Gürcan Keltek con una menzione speciale per la sua rappresentazione del disagio mentale in una società multiculturale.

Il Concorso Gabbiano ha visto trionfare Così com’è di Antonello Scarpelli, premiato anche con il Premio MYmovies, garantendo al film una distribuzione in streaming per 12 mesi. La montagna magica di Micol Roubini ha ricevuto il riconoscimento per l’innovazione cinematografica.

Altri premi degni di nota includono il Premio della Critica SNCCI a That Summer in Paris di Valentine Cadic e il Premio San Patrignano a Diciannove di Giovanni Tortorici. Il Premio Castello Benelli, assegnato dal pubblico, è andato a Paternal Leave di Alissa Jung, mentre il Premio Giometti è stato conferito a Ari di Léonor Serraille.

Un festival in crescita: numeri e partecipazione

Sotto la direzione artistica di Daniela Persico, il festival ha registrato un incremento del 50% nelle vendite di biglietti e accrediti rispetto all’anno precedente, con oltre 18.000 presenze complessive. La manifestazione ha proposto 58 film, di cui 38 in anteprima italiana, e ha ospitato figure di spicco del cinema contemporaneo, tra cui Maura Delpero, Luca Guadagnino e Isabella Ragonese.

Il Bellaria Film Festival 2025 ha dimostrato la vitalità del cinema indipendente, offrendo una piattaforma per opere che interrogano e riflettono la complessità del mondo contemporaneo.