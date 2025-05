Furti nei negozi, finisce in manette la “ladra dalle mani di velluto”

Colpita da un mandato di custodia, è stata arrestata a Rimini dopo anni di colpi lungo la Riviera

Sorpresa nella notte: identificata e arrestata

Era diventata una vera esperta nei furti all’interno dei negozi, capace di agire con estrema abilità e senza destare sospetti. Ma la sua serie di colpi si è interrotta bruscamente nella notte tra lunedì e martedì, quando la Polizia di Stato l’ha fermata nella zona mare di Rimini durante un controllo di routine.

Gli agenti delle Volanti, insospettiti da un gruppetto di persone, hanno deciso di identificarle. Tra loro una donna di 50 anni, il cui nome ha immediatamente fatto scattare un campanello d’allarme nel sistema delle forze dell’ordine. A suo carico risultava infatti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato.

Una lunga carriera di colpi silenziosi

La donna, spesso in azione insieme al compagno, era attiva in diverse località della Riviera romagnola. Il suo modus operandi era sempre lo stesso: approfittava della disattenzione dei commercianti per sottrarre contanti dalle casse o rubare le mance lasciate nei barattoli. Una tecnica affinata nel tempo, che le aveva garantito una certa “fama” tra gli inquirenti.

Dopo essere stata accompagnata in Questura e completate le verifiche di rito, la 50enne è stata trasferita nel carcere di Forlì, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Con questo arresto si chiude, con ogni probabilità, la parabola criminale della ladra che per anni ha seminato preoccupazione tra gli esercenti della costa.