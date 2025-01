Poste Italiane assume anche a Bologna: tutte le posizioni aperte sono molto ambite | I requisiti necessari sono minimi ma scade in fretta

Nuove opportunità di lavoro in Italia: scopri le offerte di Poste Italiane a Bologna, i requisiti necessari e quando scadono.

L’attuale scenario lavorativo italiano, pur mostrando leggeri segnali di ripresa, continua a presentare sfide significative per chi cerca un’occupazione.

In questo contesto, le opportunità di lavoro offerte da aziende solide e di rilievo nazionale come Poste Italiane rappresentano una boccata d’ossigeno e un’occasione da non perdere.

Con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e un impegno costante nell’innovazione, infatti, Poste Italiane si distingue per la capacità di offrire posti di lavoro sicuri e ben retribuiti, anche in un contesto economico complesso come il nostro.

Per i primi mesi del 2025, l’azienda è alla ricerca di nuovo personale, con diverse posizioni aperte in tutta Italia, Bologna compresa, requisiti accessibili e un’ampia varietà di ruoli. Vediamo quali sono.

Un posto di lavoro sicuro e ben retribuito

Poste Italiane rappresenta una delle aziende più solide e rispettate del Paese, con un forte impegno verso l’innovazione e lo sviluppo delle risorse umane. Lavorare in Poste Italiane significa entrare a far parte di una realtà storica del nostro Paese, un’azienda che ha saputo evolversi nel tempo, diventando un punto di riferimento non solo per i servizi postali, ma anche per la logistica, la finanza e le telecomunicazioni.

L’azienda inoltre offre stabilità, concrete opportunità di crescita professionale e la possibilità di contribuire attivamente al funzionamento di un’infrastruttura fondamentale per la nazione. Per i primi mesi del 2025, Poste Italiane offre diverse opportunità di lavoro a Bologna, con requisiti accessibili e scadenze da tenere d’occhio. Ma quali sono esattamente?

Nuove possibilità per giovani e professionisti

Poste Italiane ha recentemente aperto diverse posizioni lavorative, molte delle quali disponibili anche nella città di Bologna. Tra le posizioni aperte, troviamo opportunità per diplomati nel settore della logistica con SDA Express Courier, con scadenza il 7 gennaio 2025. Per questa posizione è sufficiente il diploma con una votazione minima di 70/100. Inoltre, sono aperte posizioni per Project & Construction Engineers, per il progetto Polis, con scadenza il 31 marzo 2025. Per questa posizione è richiesta una laurea in diversi rami dell’ingegneria, tra cui Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale.

Infine, sono disponibili posizioni per Tirocinio professionale forense e Junior Real Estate Engineers, con scadenza il 31 gennaio 2025. Entrambe queste posizioni richiedono una laurea magistrale da meno di 12 mesi in diversi ambiti ingegneristici, tra cui Ingegneria Gestionale, Meccanica, Energetica, Edile/Edile-Architettura, Civile e Ambientale. Per candidarsi a queste offerte di lavoro, è necessario consultare la sezione “Lavora con noi” sul sito web di Poste Italiane, dove è possibile trovare tutti i dettagli e inviare la propria candidatura. Le scadenze sono vicine: non perdere l’occasione di entrare a far parte di una delle realtà più ambite in Italia. Se cerchi una carriera dinamica e stimolante, non esitare a candidarti!