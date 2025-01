Vietata la circolazione di queste auto in Emilia-Romagna: 6 città coinvolte | Il provvedimento e già attivo

In queste 6 città dell’Emilia-Romagna, è vietata la circolazione di queste auto, il provvedimento è già in corsa quindi indietro non si torna.

Viviamo una realtà, soprattutto nelle grandi città, dove i livelli di inquinamento purtroppo stanno raggiungendo dei parametri preoccupanti, anche perché sono molte le auto per strada, così come tutte le altre fonti che danneggiano l’aria con i vari gas di scarico.

Per questo motivo, molte nazioni stanno cercando di correre ai ripari, provando a stabilizzare questi livelli e intervenendo ogni qualvolta che sopraggiungono numeri preoccupanti. Da questo 2025 poi, saranno molteplici gli inizi verso un futuro si spera più green.

Tra i tanti, non stupisce il fatto che queste 6 città in Emilia-Romagna hanno vietato la circolazione a queste auto. Prendete nota visto che il provvedimento è già attivo.

Le riforme green

Questi anni saranno decisivi in Italia e anche in altre nazioni i cui provvedimenti europei toccheranno anche loro, per cercare di rendere questo mondo meno inquinato. Si prospettano svariati punti da tenere in considerazione, come per esempio l’introduzione via via, sempre più massiccia delle auto elettriche, le quali entro il 2050 dovrebbero circolare in larga misura su strada, visto l’addio definitivo della produzione di auto a motore termico.

Inoltre si parla di addio anche per quanto riguarda le caldaie a gas, in favore delle pompe di calore e degli altri metodi green compatibili, arrivando alla cessazione dell’utilizzo del gas anche per quanto riguarda il fornello, passando in larga misura probabilmente al metodo a induzione. In attesa che le auto siano a zero impatto ambientale che provvedimento avrà preso per esempio l’Emilia-Romagna?

6 città dove non si può circolare

Per chi non lo sapesse, dopo i controlli settimanali effettuati dall’Arpae, in merito alla qualità dell’area, sono state inserite 6 città (per il momento) in Emilia-Romagna, dove queste auto non potranno circolare per provvedimenti emergenziali attivati finché i valori scenderanno sotto l’indice di preoccupazione.

Dunque, a Bologna, Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, avranno lo stop i veicoli diesel euro 5 e precedenti, benzina euro 2 e precedenti, gpl/benzina e metano/benzina euro 1 e precedenti, ciclomotori e motocicli euro 1 e precedenti dalle 8:30 alle 18:30. Inoltre, come riportano da, il Resto del Carlino, ci sarà il divieto di sosta e fermata con il motore acceso per tutti i veicoli. A Bologna ci sarà anche l’obbligo per tutti i commercianti di tenere le porte chiuse, per evitare dispersioni termiche, sia nel periodo invernale che in quello estivo. Verificate bene con il vostro comune di appartenenza, le disposizioni recenti.