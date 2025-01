Tari Bologna 2025: cancellata in 3 comuni | Se ci abiti non la devi pagare

Se abiti in questi 3 comuni nel 2025, la Tari a Bologna non la devi pagare. Ecco che cosa sta succedendo.

Il 2024 è giunto al termine e i cittadini si aggrappano con tutte le loro forze, alla speranza che il nuovo anno possa essere migliore, se l’anno da poco concluso non è stato soddisfacente o invece bellissimo, se quello passato è stato esilarante.

Molti sperano solo che il nuovo anno non gli porti più via nessuno, alla fine la ricchezza di una persona sta proprio negli affetti che lo circondano. A prescindere da quale possa essere il vostro desiderio, ce n’è uno che generalmente è collettivo, cioè quello di pagare meno tasse.

Non si sa ancora cosa porterà la nuova Legge di Bilancio, in quanto per capirlo dovremo aspettare l’anno nuovo. Tra le varie novità, sappiate che in questi 3 comuni, la Tari a Bologna nel 2025 non la dovrete pagare. Come mai starà succedendo questo?

L’importanza del pianificare i pagamenti

A fine anno lo sappiamo un po’ tutti, il proprio budget viene parecchio intaccato, soprattutto dopo aver fatto i vari regali per Natale e i vari acquisti per il menù delle varie feste da preparare. Dal 7 gennaio però, tutto dovrebbe tornare alla normalità e quindi fareste meglio a tornare a fare le “piccole formichine” e scrivere nuovamente le scadenze delle tasse per il 2025 sul calendario.

È importante pianificare i vari pagamenti fissi, per gestire meglio i propri risparmi, anche perché quelli come Tari, Riscaldamento, Luce e Gas e così via, sappiamo benissimo quando arriveranno, motivo per cui è meglio non farsi cogliere impreparati, soprattutto in vista della nuova Legge di Bilancio.

Addio tari a Bologna

I cittadini non sanno più cosa pensare dopo aver appreso che la Tari a Bologna non si pagherà in questi tre comuni nel 2025, ma cosa pagheranno allora? È meglio chiarire subito che non è sparita la tassa sui rifiuti per questi residenti, semplicemente dopo tanti anni, cambierà nome. Passeranno quindi dalla Tari alla Tcp nel 2025: Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme e Imola.

In merito a questo passaggio, Eugenio Battistini ha detto: “Ai cittadini verrà semplicemente richiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre il contenitore grigio pieno per il rifiuto indifferenziato, con il codice personalizzato…”, proseguendo quindi il progetto di salvaguardia dell’ambiente, iniziato già nel 2021 con il loro “nuovo sistema di raccolta rifiuti”, come conclude il sindaco di Gambettola. Chissà se questa novità arriverà in tutta Italia prima o dopo?