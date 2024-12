Fette Biscottate e Grissini Conad: li paghi 2 spicci eppure sono prodotti da un colosso molto noto

Farete fatica a crederci, eppure le fette biscottate e i grissini a marchio Conad, nonostante li paghiate pochissimo, sono prodotti da un colosso molto noto.

Sono molti i cittadini che ogni settimana raccolgono tutti i vari volantini dei loro supermercati e discount preferiti, li dispongono tutti sul tavolo e con il fedele taccuino o agenda elettronica, iniziano a stilare la lista della spesa per la settimana, cercando le offerte migliore tra un luogo e l’altro.

A causa di molti stereotipi però, spesso si cade nell’errore di non provare anche i prodotti di marchi meno noti, non considerandoli appetibili. Ebbene, non è affatto così, in quanto fareste meglio ad assaggiare tutto, in modo da poter decidere cosa comprare in base a vostri gusti personali.

A tal proposito, le fette biscottate e i grissini economici del marchio Conad, li pagate 2 spicci, ma in realtà sono prodotti da un colosso molto famoso. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Non fatevi scappare questi prodotti al Conad

Prima di svelarvi il nome del produttore di fette biscottate e grissini del marchio Conad, volevamo ricordarvi che nel volantino attualmente in corso, ci sono svariati prodotti che vi aiuteranno in queste festività natalizie, che non potrete assolutamente farvi scappare.

Per esempio, vi siete ricordati di acquistare il panettone o pandoro da condividere con amici e parenti? Sappiate che nei vari punti vendita del noto supermercato, ne troverete di tanti gusti a prezzi differenti, perfino la variante senza lattosio, per non parlare delle bottiglie di spumante e dei cioccolatini da utilizzare come premio per la Tombola.

Da dove vengono le loro fette biscottate e i grissini

Voi lo sapete chi le produce le fette biscottate e i grissini a marchio Conad? Resterete senza parole, visto che il nome del colosso è molto noto. Non tutti lo sanno, ma sono molteplici i prodotti di marchi poco noti che vengono prodotti dagli stessi di quelli che dispongono di un brand conosciutissimo da anni. In questo caso, per farvi un esempio a produrre questi alimenti è niente di meno che la Grissin Bon.

Eh sì, avete capito benissimo e questi non sono gli unici: gli Spaghetti integrali Conad Il Biologico sono prodotti dalla Rummo, l’Olio d’oliva Conad da Farchioni, gli Hamburger di prosciutto cotto Conad da Casa Modena, il Parmigiano grattugiato Conad da Parmareggio, il Latte fresco Conad da Granarolo, le Nastrine e cornetti di pasta sfoglia Conad da Bauli e così via. Sul sito di ultimoprezzo.com, troverete tutto l’elenco completo.