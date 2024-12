Rimborso Irpef, brutte notizie: questi italiani non lo riceveranno | La lista é lunghissima purtroppo

Come mai questi italiani non riceveranno il rimborso Irpef? Brutte notizie per questi cittadini, i quali si aggiungono a una lista già lunghissima.

Viviamo una realtà dove tra rincari, tasse, bollette da pagare e stipendi sempre troppo bassi per coprire tutte le uscite, i cittadini a volte, non sanno veramente più dove “sbattere la testa”. Per alcune categorie ci sono dei bonus e agevolazioni che li aiutano a passare i momenti più difficili.

Purtroppo però non sempre sono sufficienti, per questo in molti attendono con ansia il rimborso Irpef, grazie al quale si può tirare un sospiro di sollievo. Questo si ottiene quando si fa la dichiarazione dei redditi e dai conteggi, chi di dovere si rende conto che il contribuente ha versato più tasse di quello che avrebbe dovuto durante l’anno.

C’è una lista lunghissima di italiani però a cui questo rimborso Irpef non arriverà quest’anno. I cittadini sono già in rivolta, come mai succederà questo?

L’importanza di presentare la dichiarazione dei redditi nella maniera corretta

Molti cittadini non capiscono l’importanza di presentare nei tempi e soprattutto nella modalità corretta la dichiarazione dei redditi. Badate bene che non è soltanto una questione di mora che potrebbe poi arrivare dall’Agenzia delle Entrate per il vostro errore, ma anche per una questione di rimborso, il quale se non richiesto, rimarrà allo Stato.

Detto ciò, ricordatevi, quand’è possibile di affidarvi sempre a un ente competente come il Caf o direttamente il Commercialista e ricordatevi di portare tutti i documenti richiesti. Soprattutto i vari scontrini fiscali, qualora si potessero scaricare, come quelli della farmacia e delle visite mediche.

Niente rimborso Irpef in questa situazione

Il rimborso Irpef che si ottiene mediante la dichiarazione dei redditi, nella maggior parte dei casi sarà emesso direttamente dal datore di lavoro o dall’Inps, i quali sono nominati come sostituti d’imposta, nel caso foste dipendenti o pensionati. Nei casi in cui, non fosse presente e quindi il cittadino dovrà ottenere l’indennizzo senza sostituto d’imposta, sarà l’Agenzia delle Entrate a versarlo nei tempi canonici.

In un caso particolare però, questi italiani non lo riceveranno e la colpa alla fine sarà soltanto loro. Come mai vi starete chiedendo? Semplice, perché quando avete presentato la domanda, vi siete dimenticati di indicare l’Iban dove l’ente vi avrebbe versato la vostra quota. In questo caso però, avete ancora una possibilità, cioè quella di aspettare un assegno vidimato da Poste Italiane, il quale sarà presente nel vostro Cassetto Fiscale. Avrete 60 giorni di tempo per riscattarlo, in caso contrario, la somma verrà restituita al Fisco e voi dovrete effettuare una nuova istanza per poterli riottenere, allungano ovviamente di molto i tempi.