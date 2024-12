Altro che Pandoro, i Tortellini fritti sono il dolce di Natale più amato in Emilia | La ricetta è facilissima

Tortellini fritti: ecco come fare i tradizionali dolci dell’Emilia dal cuore morbido e dal guscio croccante, perfetti per le feste natalizie.

Quando si parla di dolci di Natale, il pensiero corre subito ai classici Pandoro e Panettone.

Ma in Emilia, le tavole delle feste nascondono una sorpresa che conquista tutti: i tortellini fritti.

Questi dolcetti, tipici della tradizione reggiana e modenese, hanno radici che risalgono alla cucina rinascimentale e si distinguono per il loro ripieno ricco e variegato, che spazia dalla crema pasticcera al “pesto natalizio”.

Prepararli è facile e il risultato è sempre un successo. Vediamo come portarli in tavola per un Natale all’insegna dei dolci della tradizione emiliana!

Tortellini fritti: gli ingredienti per un dolce perfetto

Per preparare i tortellini fritti, servono pochi e semplici ingredienti. Per la pasta avrai bisogno di:

500 g di farina

150 g di zucchero

50 g di burro

1 bustina di lievito per dolci

2 uova

1 bicchierino di liquore Sassolino

Per preparare la crema pasticcera, invece, ti serviranno 6 cucchiai di farina, 6 cucchiai di zucchero, 6 tuorli, ½ litro di latte e della buccia di limone o vaniglia. Inizia dedicandoti all’impasto: mescola gli ingredienti per la pasta fino ad ottenere un composto lisci e omogeneo e lascialo riposare in frigorifero per circa 2 ore.

Come preparare i tortellini fritti

Ora è il momento di preparare la crema pasticciera. In una casseruola, amalgama i tuorli con zucchero e farina. Poi aggiungi lentamente il latte, mescolando, e cuoci fino a ottenere una crema densa, aromatizza con vaniglia o limone e lasciate raffreddare. A questo punto, stendi la pasta, tagliala in piccoli dischi e farciscili con la crema. Chiudi i tortellini, friggili in olio bollente fino a doratura e spolverali con abbondante zucchero a velo prima di servirli.

I tortellini fritti rappresentano la sintesi perfetta della tradizione culinaria dell’Emilia. Sono un’alternativa originale e saporita ai classici dolci di Natale, capaci di conquistare ogni palato con il loro ripieno ricco e il guscio croccante. Prepararli in casa è facile e ti permetterà di portare in tavola un pezzo di autentica tradizione emiliana. Prova a prepararli e lasciati conquistare dal loro sapore unico: il dolce emiliano per eccellenza!