Altri che Napoli: la migliore Pizza verace é a Rimini | Tutto esaurito per la prossima inaugurazione

La migliore pizza come tradizione richiede, non si trova a Napoli bensì a Rimini. Tutti vogliono provarla e le prenotazioni per l’inaugurazione sono elevate.

La pizza è una delle punte di diamante della cucina italiana: buona, semplice e internazionale. Questo particolare alimento ha salvato cene improvvisate con amici e parenti, per non parlare dell’effetto che ha sulle papille gustative.

L’apoteosi del gusto e della gioia, in quanto, a prescindere dal tipo di condimento, Margherita, 4 Stagioni e così via, basta che a deliziarci la serata ci sia lei, poi è tutto perfetto. La pizza è talmente amata che è diventata internazionale, la mangiano in tutto il mondo.

Eppure, oggi siamo qui a rilasciarvi una notizia che potrebbe scioccarvi, la migliore pizza verace non si trova a Napoli, bensì Rimini. E tra l’altro all’inaugurazione le prenotazioni sono già elevate.

La pizza: uno dei piatti più pragmatici di sempre

La pizza, come vi dicevamo, è amata in tutto il mondo. Almeno una volta a settimana, tutti quanti ne addentano una fetta, perfino le influencer, come mostrano spesso sui loro social. Questo alimento è adatto a tutti, in quanto, oltre alla versione tradizionale, troverete quella senza glutine, senza lattosio, adatta ai vegani, ai diabetici e così via. Insomma, basta non esagerare e anche i nutrizionisti vi dicono che la pizza ve la potete mangiare.

A parte la versione verace, che deve seguire determinati standard per essere definita tale: dall’impasto, alla lievitazione, al condimento e così via, nel corso degli anni abbiamo assistito a svariate varianti della regina della cucina italiana. Negli altri Stati addirittura la personalizzano a loro gusto, dalla pizza con l’ananas a quella con il sushi, alla versione messicana e così via. Questo può succedere perché questa ricetta sta bene con tutto, un po’ come con il pantalone nero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Antica Pizzeria da Michele (@pizzeriadamicheletorino)

La pizza migliore si trova a Rimini

Sappiamo di aver attirato la vostra attenzione con il nostro titolo, in quanto, sono molti che si sono chiesti, com’è possibile che la pizza migliore si trovi a Rimini e non a Napoli? In realtà il discorso è strettamente collegato, in quanto uno dei re della pizza napoletana per eccellenza, l’Antica pizzeria Da Michele, ampia le sue sedi in Italia, approdando anche a Rimini, con una nuova pizzeria.

Il suo buon nome è conosciuto ovunque nel nostro paese, in quanto la qualità della sua pizza non ha bisogno di troppe presentazioni, i fatti parlano da soli, basta ordinarla per saperlo. Come ha spiegato l’amministratore delegato Alessandro Condurro: “In Emilia-Romagna siamo presenti già da cinque anni…Abbiamo poi aperto a Ravenna, Ferrara, Modena e ora Rimini, seconda città della Romagna…”. A gennaio ci sarà l’inaugurazione e i cittadini non vedono l’ora di provarla, le prenotazioni impazzano.