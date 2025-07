Tragedia a Bellaria Igea Marina: turista 91enne muore in mare

Un malore improvviso interrompe una giornata di vacanza sulla Riviera romagnola

Un pomeriggio da dimenticare

Mercoledì 2 luglio 2025, nel primo pomeriggio, una famiglia brianzola in vacanza sulla Riviera romagnola ha vissuto una tragedia a Bellaria Igea Marina. Un uomo di 91 anni, mentre si trovava in acqua a pochi metri dalla riva, ha accusato un malore improvviso ed è stato visto accasciarsi in mare.

Soccorsi tempestivi ma inutili

Il bagnino di salvataggio di turno è intervenuto prontamente, raggiungendo l’uomo in acqua e portandolo a riva. Successivamente, sono arrivati gli operatori della Capitaneria di Porto e dell’ambulanza del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo. Purtroppo, per l’anziano turista non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato direttamente in spiaggia.

Un momento di sconforto

La notizia ha lasciato sgomenti i presenti e ha gettato nello sconforto i familiari dell’uomo, che si trovavano con lui al momento del drammatico evento. La località, molto frequentata da turisti soprattutto in questa fase estiva, è rimasta per diversi minuti sospesa nel silenzio.

Riflessioni sulla sicurezza

Il malore improvviso ha colpito in una giornata di sole e relax, dimostrando ancora una volta quanto il mare, anche nei tratti più sicuri e sorvegliati, possa nascondere rischi imprevisti. Questo episodio sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla salute, soprattutto per le persone anziane, anche durante momenti di svago.

La comunità locale si stringe attorno alla famiglia del defunto, condividendo il dolore per questa tragica perdita.