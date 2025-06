Bellaria Igea Marina si tinge di festa: tra Carnevale in Rosa e Notte Rosa Extra Time

Un’agenda ricca di eventi: sfilate mascherate, spettacoli per bambini e concerti serali per un giugno all’insegna del divertimento e della cultura.

Carnevale e animazione per tutte le età

Da venerdì 20 a sabato 21 giugno, Bellaria si trasforma con il tradizionale Carnevale in Rosa, parte del vasto programma della Notte Rosa. Le vie principali si animeranno con carri allegorici, trampolieri, giocolieri e artisti di strada, mentre i DJ Space Invaders assicureranno il ritmo nelle piazze Kennedy e Alda Merini. I festeggiamenti inizieranno alle 21:30, culminando con uno spettacolo pirotecnico venerdì sera in Piazzale Capitaneria. Il weekend offre dunque un mix di tradizione, arte di strada e musica, ideale per trascorrere serate spensierate in famiglia o tra amici.

Notte Rosa Extra Time: spettacoli per bambini e albe musicali

Tra lunedì 16 e giovedì 19 giugno prende il via la Notte Rosa Extra Time, dedicata ai più piccoli con spettacoli serali di burattini, magia, clownerie e pupazzi. L’offerta si svolge in doppia replica, alternando luoghi come Piazza Marcianò, Piazzale Kennedy e il porto canale. Inoltre, fino al 27 luglio, il Palazzo del Turismo ospita l’installazione interattiva “Eco City Lab”: una città in mattoncini Lego® per stimolare la creatività dei bambini (ingresso gratuito sotto i 12 anni dal 16 al 22 giugno).

Albe musicali, concerti e momenti di relax

Nel weekend del 21 e 22 giugno, oltre ai festeggiamenti serali, la città offrirà momenti suggestivi all’alba. Sabato alle 5:30 sarà la volta dell’Alba Musicale con Darma & Friends presso il porto canale, mentre domenica si esibiranno strumenti ancestrali per l’evento “I Suoni del Sole” in vari spazi urbani. A chiudere la festa, domenica 22 giugno alle 21:30, il concerto della Mirko Casadei POPular Folk Orchestra in Arena Roma.

Oltre agli eventi tematici, Bellaria ospita anche serate di DJ set e musica dal vivo in location come Beky Bay e Polo Est Village, rendendo questa celebrazione un momento di incontro tra comunità, cultura e turismo.

Bellaria Igea Marina si conferma una meta dinamica per l’estate, capace di coniugare tradizione e innovazione, intrattenimento per famiglie e turisti. Tra carri colorati, note incantevoli all’alba e coinvolgenti spettacoli per bambini, il mese di giugno si presenta ricco e indimenticabile.