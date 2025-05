RiminiWellness 2025: un’ondata di energia e benessere invade la città

Dal 29 maggio al 1° giugno, Rimini si trasforma nella capitale del fitness con eventi, sport e cultura

Un successo di partecipazione

La 19ª edizione di RiminiWellness, in programma dal 29 maggio al 1° giugno 2025, promette di trasformare Rimini in una palestra a cielo aperto. Con un’occupazione alberghiera che raggiunge l’86% nella notte di sabato e il 65% durante il ponte del 2 giugno, l’affluenza si preannuncia elevata, con molti visitatori che prolungano il soggiorno.

Il quartiere fieristico ospiterà oltre 400 espositori su 190.000 metri quadrati, presentando le ultime novità in ambito fitness, nutrizione, tecnologie per il benessere e riabilitazione. L’evento si articola in sei aree tematiche, tra cui la FoodWell Expo dedicata all’alimentazione sana e la RiminiSteel per gli appassionati di sport da combattimento e body building.

Eventi collaterali e iniziative speciali

Oltre alle attività fieristiche, la città sarà animata da numerosi eventi sportivi e culturali. Tra questi, il torneo inclusivo Moab Court Experience e la Fluxo Sunrise Run all’alba sulla spiaggia, oltre alle sessioni serali “Fluxo all in”. La musica e la cultura saranno protagoniste con la 22ª edizione del concerto solidale “Canta per il Mondo” al Tempio Malatestiano e la Settimana della Musica, che culminerà con il concerto per la Festa della Repubblica.

Presente anche l’Esercito Italiano, con un’area di 700 mq dedicata al Military Fitness e una parete di arrampicata artificiale curata dalle Truppe Alpine.

RiminiWellness 2025 si conferma così un appuntamento imperdibile per gli appassionati di benessere, sport e lifestyle, offrendo un’esperienza completa che unisce formazione, intrattenimento e innovazione.