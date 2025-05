Michelle Hunziker torna a Riccione, dove tutto ebbe inizio

La showgirl svizzera sarà protagonista della Notte Rosa con un evento speciale tra sport, energia e ricordi d’infanzia

Una città simbolo di libertà e prime emozioni

Michelle Hunziker sceglie Riccione per un ritorno dal forte valore personale. La celebre conduttrice, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio sulla riviera romagnola, ricorda con affetto il luogo dove firmò il suo primo autografo. “Riccione per me è sinonimo di libertà e spensieratezza”, racconta, descrivendo la città come un mix irresistibile di divertimento, buona cucina e mare.

Per Michelle, il legame con Riccione è più che affettivo: è parte del suo percorso, delle sue estati giovanili trascorse tra locali alla moda e giornate in spiaggia. Un amore che oggi si rinnova con entusiasmo.

Fitness e benessere al centro della Notte Rosa

Il prossimo 21 giugno, Hunziker sarà il volto di punta della “Goovi Summer Wave”, l’iniziativa che animerà la spiaggia libera di piazzale San Martino durante l’attesa Notte Rosa. L’evento, promosso dal suo brand e coordinato dal ballerino e coreografo Kledi Kadiu, propone una giornata all’insegna del movimento, dell’energia e dello stare insieme.

A pochi passi dal mare, tra sessioni di allenamento collettivo, musica e momenti di condivisione, Michelle guiderà un’esperienza dedicata al benessere fisico e mentale, offrendo al pubblico una festa diversa, capace di unire glamour e salute.

Riccione diventa così ancora una volta teatro di un evento esclusivo, in cui passato e presente si fondono: da città dei sogni adolescenziali a palcoscenico di nuove emozioni. E Michelle Hunziker, ancora una volta, è lì – al centro, col sorriso di sempre.