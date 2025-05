Mirabilandia lancia un centro estivo per i figli dei dipendenti

Un’iniziativa per conciliare lavoro e famiglia nel parco divertimenti di Ravenna

Un supporto concreto per i genitori lavoratori

A partire dal 16 giugno 2025, Mirabilandia, il più grande parco divertimenti d’Italia situato a Ravenna, introdurrà un centro estivo dedicato ai figli dei propri dipendenti. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Tralenuvole, mira a facilitare la gestione dell’equilibrio tra vita lavorativa e familiare durante il periodo estivo.

Il “Mirabilandia Summer Camp” si svolgerà fino alla riapertura delle scuole e sarà aperto anche ai bambini e ragazzi della comunità locale. Grazie alla posizione strategica delle aree verdi e dei servizi situati di fronte agli uffici, i partecipanti potranno godere di un ambiente ludico-educativo a pochi passi dai luoghi di lavoro dei genitori.

Un ambiente sicuro e stimolante

Il centro estivo offrirà attività educative e ricreative, permettendo ai bambini di trascorrere le giornate in un contesto sicuro e stimolante. In caso di condizioni meteorologiche avverse, sono previsti spazi al coperto per garantire la continuità delle attività.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il miglioramento del benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, rafforzando il legame tra il parco e la comunità locale.