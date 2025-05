KeepImola: oltre 20.000 firme per salvare il Gran Premio di Imola

La comunità degli appassionati si mobilita per mantenere il circuito nel calendario della Formula 1

Un’ondata di sostegno per un circuito storico

In soli due giorni, più di 20.000 persone hanno firmato una petizione online per chiedere che il Gran Premio di Imola rimanga nel calendario della Formula 1. L’iniziativa, lanciata dalla community GPKingdom su Change.org con l’hashtag #KeepImola, ha rapidamente guadagnato visibilità, diventando virale tra gli appassionati di motorsport.

I promotori della petizione sottolineano l’importanza storica e culturale dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro di momenti indimenticabili della Formula 1 e luogo simbolico per la memoria di leggende come Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. La perdita del Gran Premio rappresenterebbe non solo un danno per gli appassionati, ma anche un impatto economico significativo per l’Italia, stimato in circa 300 milioni di euro annui.

Le promesse non mantenute e gli sforzi locali

La petizione richiama l’attenzione su una promessa fatta dalla Formula 1: dopo il rinvio del Gran Premio nel 2023 a causa di eventi meteorologici, era previsto un recupero nel 2026. Tuttavia, sembra che questa promessa sia stata disattesa, suscitando preoccupazione tra i sostenitori del circuito.

Nel frattempo, il Comune di Imola e la Regione Emilia-Romagna hanno investito risorse significative per modernizzare l’autodromo, trasformandolo in un simbolo di innovazione e tecnologia. Questi sforzi mirano a garantire che il circuito continui a essere una sede prestigiosa per eventi internazionali.

La mobilitazione della comunità degli appassionati dimostra quanto sia sentita l’importanza del Gran Premio di Imola nel panorama della Formula 1. La speranza è che questa voce collettiva possa influenzare le decisioni future, preservando un pezzo fondamentale della storia del motorsport.