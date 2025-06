“Visioni al Castello”: cinema e arte all’aperto a Bellaria

Il Castello Benelli di Bellaria Igea Marina ospita due serate gratuite tra giugno e luglio, con film selezionati e visite guidate nel parco storico.

Due appuntamenti cinematografici immersi nel verde

Il suggestivo parco del Castello Benelli – parte dei Grandi Giardini Italiani – si trasforma in una location culturale con Visioni al Castello, una rassegna estiva che unisce cinema e visite guidate. Gli appuntamenti sono due:

Giovedì 27 giugno : Indagine su una storia d’amore (regia di Gianluca Maria Tavarelli, durata 100 minuti). Racconta con ritmo intenso e introspezione le dinamiche affettive di una relazione, in un’atmosfera tra sentimenti e mistero.

Martedì 2 luglio: Tano da morire (Roberta Torre, 1997, 120 minuti), musical grottesco ispirato alla vicenda reale del macellaio mafioso Tano Guarrasi. Un film ironico e surreale, con numeri musicali e un’estetica originale e premiata.

In entrambe le serate è prevista alle 20:00 una visita guidata gratuita (circa 20 minuti), seguita alle 21:00 dalla presentazione a cura del Bellaria Film Festival, prima della proiezione sotto le stelle.

Cinema, natura e partecipazione gratuita

L’ingresso al film è gratuito, mentre la visita guidata ha un costo di 15 €. I posti sono limitati e si consiglia di prenotare anticipatamente via email o telefono . L’evento, curato dal Bellaria Film Festival, valorizza il dialogo tra luce, architettura storico-naturalistica e narrazione cinematografica.

Durante la serata, i partecipanti potranno assaporare succhi di frutta prodotti direttamente dall’azienda agricola della famiglia Benelli, vivendo un’esperienza multisensoriale che accompagna la fruizione dell’arte visiva.

Un invito alla scoperta e alla cultura

“Visioni al Castello” rappresenta un’opportunità per riscoprire il Castello Benelli, un luogo carico di storia, immerso nella natura e aperto a forme espressive contemporanee. Due serate che uniscono il piacere del cinema, la bellezza del paesaggio e la qualità dei contenuti selezionati, in un format adatto a famiglie, appassionati di cinema e amanti del verde.

Per partecipare, è sufficiente contattare l’organizzazione e prenotare in anticipo il proprio posto. Saranno serate di emozione, riflessione e condivisione, in una delle cornici più suggestive della Riviera romagnola.

