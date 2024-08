Trappole anti intrusioni: gli italiani se le costruiscono a casa | 3 idee geniali

Tieni alla larga i malintenzionati e metti in sicurezza i tuoi spazi: queste trappole anti intrusione sono infallibili.

In ogni zona e in ogni stagione, i malintenzionati sono sempre pronti a entrare in azione, ma è soprattutto in estate e nelle abitazioni più decentrate che i ladri si danno da fare. Durante le vacanze estive, infatti, c’è maggiore probabilità che la casa sia scoperta, perché si programmano viaggi, si esce di più.

E così, i furbetti se ne approfittano e cercano di svaligiare quante più dimore possibili. Tutto questo innesca un meccanismo di terrore, nei confronti di chi teme di rientrare e trovarsi davanti a uno scenario a dir poco spiacevole, con tutti gli effetti personali sottosopra e la scomparsa di oggetti cari e denaro.

Per questo, c’è chi si sta provvedendo con delle apposite trappole anti intrusione, che tengono alla larga i ladri e mettono al sicuro la casa. Nel giro di pochi secondi, potrai creare dei metodi infallibili per non diventare più una vittima dei malintenzionati. Ecco come fare.

Come sbarazzarsi dei ladri

Avere timore che qualcuno possa introdursi nella tua abitazione non ti permette di vivere le uscite come vorresti. Perciò, ti consigliamo di provvedere a mettere in salvo la tua casa, per goderti il tempo trascorso fuori. Le trappole anti intrusione sono legali, ma sono comunque soggette a delle restrizioni relative alle modalità d’uso.

Ne esistono di due tipi, visibili e non visibili. Quelle visibili sono ben in vista e scoraggiano i ladri in principio, affinché che questi non provino neanche a introdursi nell’appartamento. Quelle invisibili, invece, vengono installate senza che i ladri possano rendersene conto, almeno fino a quando non rimangono incastrati nella trappola stessa. Ovviamente, deve trattarsi di trappole che non mettono a rischio la salute e la sicurezza della persona, anche se si tratta di ladri, e devono essere oggetti a norma di legge, meglio ancora se visibili.

La tua casa in sicurezza, in poche mosse

Se vuoi essere certo che le trappole anti intrusione funzionino al meglio, potresti affidarti a un esperto del settore per l’installazione, ma molti italiani stanno provvedendo anche con il fai da te. Una delle mosse più funzionali è la scelta di montare telecamere a circuito chiuso, oppure le fotocellule, che fanno scattare un allarme nel momento in cui passa una persona.

Questa sirena, oltre che a spaventare e allontanare il ladro, richiama anche l’attenzione di vicini e passanti, mettendo in salvo la tua abitazione e i tuoi beni.